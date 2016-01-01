

الفيسبوك تحدد موعد إختفاء التصميم ” الكلاسيكي ” لشبكتها الإجتماعية الفيسبوك تحدد موعد إختفاء التصميم ” الكلاسيكي ” لشبكتها الإجتماعية

خلال الأشهر القليلة الماضية، كانت الفيسبوك تطرح تصميمها الجديد على نحو مطرد للمزيد من المستخدمين. ومع ذلك، نظرًا لعدد السنوات التي إحتفظت فيها الفيسبوك بتصميمها القديم، فنحن على يقين من أن بعض المستخدمين يفضلونه أو يشعرون براحة أكبر معه، ولهذا السبب سمحت الفيسبوك للمستخدمين بالتنقل بين التصميمين.



لسوء الحظ، إذا كنت من محبي التصميم الكلاسيكي، فقد ترغب في التعود على التصميم الجديد لأنه وفقا للشركة، فإن التصميم الكلاسيكي سيختفي نهائيًا في شهر سبتمبر المقبل. هذا يعني أنه لن يتم منح المستخدمين خيار ما إذا كانوا يريدون إستخدام التصميم القديم أو الجديد أم لا، وسيضطرون إلى إستخدام واجهة المستخدم الجديدة.



ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” لقد قمنا بتحديث شكل www.facebook.com. إذا كنت تستخدم التصميم الجديد، فيمكنك الرجوع إلى التصميم الكلاسيكي مؤقتًا. بدءًا من شهر سبتمبر، سيحصل الجميع على التصميم الجديد “. سيحتوي التصميم الجديد على عناصر أكبر على مستوى واجهة المستخدم وزوايا أكثر إنحناءً وهو في الأساس تحول عصري أكثر.

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على الرغم من أن التصميم الجديد عملي ومميز، فربما سيحتاج المستخدمون لفترة طويلة بعض الشيء للتعود عليه، لذلك إذا إخترت الإستمرار في إستخدام التصميم الكلاسيكي، فربما حان الوقت للتبديل.