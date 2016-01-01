تتعرض هواتف أندرويد بشكل مستمر للكثير من محاولات الاختراق، نظرا لأنها الهواتف الأكثر شعبية وانتشارا حول العالم، لذا تصبح هدفا دائما ومتجددا للهاكرز، إذ يحاولون دائما ابتكار حيل وطرق مختلفة لخداع المستخدمين واختراق أجهزتهم والتجسس عليهم.
كشف Jake Moore ، أخصائى الأمن السيبرانى فى ESET ، عن أربعة أشياء بسيطة يمكن لمالكى Android القيام بها الآن لحماية هواتفهم الذكية من الهاكرز.
وفى حديثه إلى Mirror Online ، قال: “أولاً، تأكد من تحديث هاتفك بآخر تحديثات البرامج الثابتة لنظام التشغيل والتى ستحافظ على جهازك محميًا من أحدث التهديدات، وقم بتنزيل مدير كلمات السر لرعاية جميع كلمات السر الخاصة بك على الإنترنت، ثم قم بتشغيل المصادقة ذات العاملين لجميع حساباتك التى توفرها – يجب أن يكون هذا فى الإعدادات فى معظم التطبيقات وسيبعد الهاكرز عن حساباتك حتى إذا تم الحصول على كلمة المرور تسوية”.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 4 نصائح لحماية جهاز Android الخاص بك من الهاكرز
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق