

4 نصائح لحماية جهاز Android الخاص بك من الهاكرز 4 نصائح لحماية جهاز Android الخاص بك من الهاكرز

تتعرض هواتف أندرويد بشكل مستمر للكثير من محاولات الاختراق، نظرا لأنها الهواتف الأكثر شعبية وانتشارا حول العالم، لذا تصبح هدفا دائما ومتجددا للهاكرز، إذ يحاولون دائما ابتكار حيل وطرق مختلفة لخداع المستخدمين واختراق أجهزتهم والتجسس عليهم.



كشف Jake Moore ، أخصائى الأمن السيبرانى فى ESET ، عن أربعة أشياء بسيطة يمكن لمالكى Android القيام بها الآن لحماية هواتفهم الذكية من الهاكرز.



وفى حديثه إلى Mirror Online ، قال: “أولاً، تأكد من تحديث هاتفك بآخر تحديثات البرامج الثابتة لنظام التشغيل والتى ستحافظ على جهازك محميًا من أحدث التهديدات، وقم بتنزيل مدير كلمات السر لرعاية جميع كلمات السر الخاصة بك على الإنترنت، ثم قم بتشغيل المصادقة ذات العاملين لجميع حساباتك التى توفرها – يجب أن يكون هذا فى الإعدادات فى معظم التطبيقات وسيبعد الهاكرز عن حساباتك حتى إذا تم الحصول على كلمة المرور تسوية”.

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وأضاف: “يجدر تنزيل تطبيق مضاد فيروسات تمت مراجعته بشكل كبير للحفاظ على هاتفك آمنًا من الفيروسات والبرامج الضارة أيضًا، وأخيرًا، وغنى عن البيان، ولكن لا تنس أن يكون لديك رمز مرور جيد على جهازك لا يتضمن أى شيء متعلق بك مثل عيد ميلاد أو ذكرى سنوية.”جدير بالذكر أطلقت Google طريقة سهلة لمستخدمى Android لاكتشاف ما إذا كان قد تم الوصول إلى أى من كلمات السر الخاصة بهم بواسطة الهاكرز.تمت إضافة أداة فحص كلمة المرور أخيرًا إلى إصدار Canary من Google Chrome ، وسوف تنبه المستخدمين إذا تم اختراق كلمة المرور التى أدخلوها فى أي عملية لاختراق للبيانات.