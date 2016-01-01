كشف استطلاع حديث أن ما يقرب من 66 % من المؤسسات الهندية تعرضت لخرق بيانات واحد على الأقل أو حادثة أمن إلكتروني منذ التحول إلى نموذج العمل عن بُعد أثناء الوباء ، وهو استطلاع أجرته Barracuda Networks، فيما أشارت النتائج إلى أن الموظفين في 67 % من المؤسسات شهدوا زيادة في هجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني.
وفي حين أن 64 % من المنظمات تتوقع وقوع حادث في الشهر المقبل ، فإن 70 % تشعر بالقلق إزاء التهديدات غير المعروفة التي ستؤدي إلى تعطيل الأعمال في الأشهر الستة المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن 53 % من المؤسسات في الهند ليس لديها استراتيجية وحلول أمن إلكتروني محدثة تغطي جميع نقاط الضعف التي يفرضها العمل عن بعد بدوام كامل ، حسبما جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة Barracuda ، المزود الرائد للخدمات السحابية.
وقد زاد هذا الأمر صعوبة بنسبة 79 % من المؤسسات التي تسمح للموظفين باستخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية والأجهزة الشخصية لإجراء أعمال الشركة، وقال مورالي أورس ، المدير الاقليمي لباراكودا نتوركس ، في بيان: “المزيد من الموظفين الذين يعملون من المنزل يعني أن المزيد من الأجهزة تتصل عن بعد ، خارج شبكة الشركة الآمنة” واضاف “من الأهمية بمكان فهم ما يفعله العمال عن بُعد بالبيانات التي تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة ، مما يشير إلى أنه سيتعين على المؤسسات إعادة صياغة” الوضع الطبيعي الجديد “لجعله أكثر فعالية وأمانًا.”
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التعليقات على استطلاع: العمل عن بعد مرتبط بخرق البيانات في 66٪ من الشركات
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