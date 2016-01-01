

استطلاع: العمل عن بعد مرتبط بخرق البيانات في 66٪ من الشركات استطلاع: العمل عن بعد مرتبط بخرق البيانات في 66٪ من الشركات

كشف استطلاع حديث أن ما يقرب من 66 % من المؤسسات الهندية تعرضت لخرق بيانات واحد على الأقل أو حادثة أمن إلكتروني منذ التحول إلى نموذج العمل عن بُعد أثناء الوباء ، وهو استطلاع أجرته Barracuda Networks، فيما أشارت النتائج إلى أن الموظفين في 67 % من المؤسسات شهدوا زيادة في هجمات التصيد عبر البريد الإلكتروني.



وفي حين أن 64 % من المنظمات تتوقع وقوع حادث في الشهر المقبل ، فإن 70 % تشعر بالقلق إزاء التهديدات غير المعروفة التي ستؤدي إلى تعطيل الأعمال في الأشهر الستة المقبلة، وبالإضافة إلى ذلك ، فإن 53 % من المؤسسات في الهند ليس لديها استراتيجية وحلول أمن إلكتروني محدثة تغطي جميع نقاط الضعف التي يفرضها العمل عن بعد بدوام كامل ، حسبما جاء في الاستطلاع الذي أجرته شركة Barracuda ، المزود الرائد للخدمات السحابية.



وقد زاد هذا الأمر صعوبة بنسبة 79 % من المؤسسات التي تسمح للموظفين باستخدام عناوين البريد الإلكتروني الشخصية والأجهزة الشخصية لإجراء أعمال الشركة، وقال مورالي أورس ، المدير الاقليمي لباراكودا نتوركس ، في بيان: “المزيد من الموظفين الذين يعملون من المنزل يعني أن المزيد من الأجهزة تتصل عن بعد ، خارج شبكة الشركة الآمنة” واضاف “من الأهمية بمكان فهم ما يفعله العمال عن بُعد بالبيانات التي تخرج عن نطاق السيطرة بسرعة ، مما يشير إلى أنه سيتعين على المؤسسات إعادة صياغة” الوضع الطبيعي الجديد “لجعله أكثر فعالية وأمانًا.”

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وتستند الدراسة إلى ردود من أكثر من 1000 صانع قرار تجاري في الهند وأستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة وهونغ كونغ بما في ذلك 247 من قادة الأعمال في الهند، تشير الدراسة إلى أن Covid-19 قد سرّع من إدخال العمل عن بعد لمدة خمس سنوات على الأقل لـ 59 % من المنظمات في الهند ، ومع ذلك ، يجب على المنظمات معالجة التحديات الأمنية ذات الصلة.ووسط الأزمة ، يشعر 89 % من قادة الأعمال بضرورة تسريع التحول الرقمي في الأشهر الستة المقبلة لتخفيف الأعباء المفروضة على نموذج الأعمال التقليدي من خلال العمل عن بعد، ولعل أحد المكونات الرئيسية لهذا التحول هو الحوسبة السحابية، وتشير الدراسة إلى أن 83 % قاموا بتتبع خططهم بشكل سريع لنقل بياناتهم إلى نموذج قائم على السحابة بنسبة 100 % لخلق مستقبل جديد لأعمالهم، وفي المتوسط ​​، يوافق 89 % على أن هذا التحول سيساعد في تقليل تكاليف تكنولوجيا المعلومات الإجمالية لدعم نمو الأعمال.