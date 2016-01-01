"ويندوز 10" تطور أداة يمكنها تشغيل أي تطبيقات من هاتفك مباشرة

طورت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية خدمة عبر نظام تشغيلها الأشهر "ويندوز 10"، والتي أطلقت عليها اسم "ويندوز 10 يور فون".
ويمكن لتلك الخدمة الجديدة، بحسب موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تشغيل أي من تطبيقات الأجهزة المحمولة على سطح المكتب الخاص بك.
وتتوافق تلك الخدمة من مايكروسوفت حاليا على العمل هواتف "سامسونغ" الحديثة مثلا "غلاكسي نوت 20"، ومن المتوقع أن يتم دعم هواتف أحدث في الفترة المقبلة.
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