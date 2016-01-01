

في 3 خطوات.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One في 3 خطوات.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One

تعد Google One، خدمة مدفوعة باشتراك توفر لك المزيد من السعة التخزينية عبر جوجل درايف وجي ميل وGoogle Photos، ولكن بصرف النظر عن المساحة التخزين الإضافية، يحصل مستخدمو جوجل وان على بعض الميزات الحصرية، تسمح لك بمشاركة حساب Google One الخاص بك مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة بدون تكلفة إضافية.



ووفقا لما ذكره موقع "bgr"، تتيح شركة جوجل لمستخدمي Google One، مساحة تخزينية مجانية تصل إلى 15 جيجابايت، وإذا أردت الحصول على مساحة أكبر يمكنك شراء ما يصل إلي 100 جيجابايت مقابل خطة مدفوعة تصل إلى 1.73 دولار أمريكي شهريًا.



ويمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات هاتفك الأندرويد على خدمة التخزين السحابي Google One، والتي تساعدك على الاحتفاظ بنسخة من ملفاتك وصورك وإعادة تحميلها بسهولة حالة سرقة هاتفك أو تعطله، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هاتفك الأندرويد إلى Google One:

قد يعجبك أيضا... loading...

- كيفية عمل نسخة احتياطية من بياناتك على Google Drive:1. اذهب إلى إعدادات Settings النظام الخاصة بهاتفك الأندرويد.2. افتح خيار جوجل Google، ثم نسخ احتياطي Backup.3. من خلال قسم النسخ الاحتياطي إلى Google Drive، قم بتمكين الزر بجوار الخيار، وسترى اسم حسابك وآخر مرة قمت بعمل نسخة احتياطية لبياناتك.4. مكنك النقر على زر النسخ الاحتياطي الآن Back up now، لبدء النسخ الاحتياطي يدويًا وسيقوم الهاتف بعمل نسخة احتياطية من بياناتك وصورك وملفاتك على جوجل درايف.- كيفية عمل نسخة احتياطية من بيانات هاتفك على خدمة Google One:1. قم بتثبيت تطبيق Google One.2. بعد الانتهاء من التثبيت قم بتسجيل الدخول إلى حساب جوجل المرتبط بهاتفك الأندرويد، واتبع التعليمات.3. انقر على زر النسخ الاحتياطي الآن Back up now، وسوف يوضح لك التطبيق مقدار مساحة التخزين التي استخدمتها بياناتك من المساحة المجانية 15 جيجابايت.