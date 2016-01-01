تعد Google One، خدمة مدفوعة باشتراك توفر لك المزيد من السعة التخزينية عبر جوجل درايف وجي ميل وGoogle Photos، ولكن بصرف النظر عن المساحة التخزين الإضافية، يحصل مستخدمو جوجل وان على بعض الميزات الحصرية، تسمح لك بمشاركة حساب Google One الخاص بك مع ما يصل إلى 5 أفراد من العائلة بدون تكلفة إضافية.
ووفقا لما ذكره موقع "bgr"، تتيح شركة جوجل لمستخدمي Google One، مساحة تخزينية مجانية تصل إلى 15 جيجابايت، وإذا أردت الحصول على مساحة أكبر يمكنك شراء ما يصل إلي 100 جيجابايت مقابل خطة مدفوعة تصل إلى 1.73 دولار أمريكي شهريًا.
ويمكنك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات هاتفك الأندرويد على خدمة التخزين السحابي Google One، والتي تساعدك على الاحتفاظ بنسخة من ملفاتك وصورك وإعادة تحميلها بسهولة حالة سرقة هاتفك أو تعطله، وفيما يلي نستعرض إليك كيفية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من هاتفك الأندرويد إلى Google One:
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التعليقات على في 3 خطوات.. كيفية عمل نسخة احتياطية لبيانات هاتفك الأندرويد على Google One
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