

مزايا سحرية من غوغل كروم تحميك على الإنترنت وتحافظ على بطارية جهازك مزايا سحرية من غوغل كروم تحميك على الإنترنت وتحافظ على بطارية جهازك

كشفت تقارير تقنية حديثة أن متصفح الإنترنت الشهير غوغل كروم يقوم حالياً باختبار عدداً من المزايا الجديدة والتي تم وصفها بأنها سحرية.



مزايا جديدة من غوغل كروم من أجل تصفح آمن

وبحسب ما جاء في التقارير، فإن المتصفح الشهير سيقوم بتحذير المستخدمين في حال كان نموذج الويب المستخدم في أي موقع إلكتروني غير آمن.



وأوضحت أن غوغل كروم سيقوم بإرفاق علامة حمراء بجوار نافذة مواقع الويب التي تعتبر صفحات https الخاصة بها آمنة.

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وأشارت إلى أن متصفح الإنترنت المعروف سيقوم أيضاً بتعطيل الملء التلقائي في النماذج المختلطة، بحيث لا يتم تزويد الصفحة تلقائياً ببيانات أو معلومات من الممكن أن تكون سرية أو حساسة عن المستخدم، إلا بعد أن يتم التأكد من أنها آمنة تماماً، وحصلت على العلامة الحمراء.أما إذا كان النموذج غير آمن، فستقوم غوغل في هذه الحالة بتنبيه المستخدم حتى لا يقدم أي معلومات خاصة أو شخصية لتلك المواقع.تقنية جديدة من غوغل كروم لزيادة عمر بطارية الجهازوفي سياق متصل، فقد ذكرت تقارير تقنية أخرى أن شركة غوغل الأمريكية تعمل في الفترة الحالية أيضاً على ابتكار طرقاً جديدة من أجل حل مشكلة استنفاد عمر بطارية الحاسوب المحمول بسبب متصفح الإنترنت الخاص بها غوغل كروم.ووفقاً لما جاء في هذه التقارير، فإن غوغل تختبر إضافة علامة وصفية أو تاغ والتي تسمح للمواقع الإلكترونية بتشغيل خواص توفير طاقة الأجهزة، مثل إبطاء تنفيذ البرنامج النصي أو تقليل معدل الإطار، بهدف مساعدة الحاسوب على العمل لفترة الأطول.ولفتت إلى أن هذه الطريقة من الممكن أن تساعد في زيادة عمر البطارية في حال كان المستخدم يرغب في إبقاء الجهاز مفتوحاً خلال إجراء مكالمة فيديو طويلة مثلاً، أو من أجل منع تطبيقات وبرمجيات الويب المختلفة من استهلاك الكثير من طاقة البطارية.وأضافت أن هذه الميزة الجديدة لن يتم طرحها رسمياً حتى صدور نسخة كروم 86 أو كروم 87، مشيرة إلى أن تحديث كروم 86 لم يصل بعد بنسخته النهائية لكل المستخدمين.