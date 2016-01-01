

فيسبوك يدفع من أجل تشريع قابلية نقل البيانات قبل جلسة استماع FTC فيسبوك يدفع من أجل تشريع قابلية نقل البيانات قبل جلسة استماع FTC

دفعت شركة فيسبوك الجمعة من أجل تشريع يسهل على المستخدمين نقل الصور ومقاطع الفيديو إلى منصة تكنولوجية منافسة، في تعليقات أرسلتها إلى لجنة التجارة الفيدرالية قبل جلسة استماع حول الموضوع في 22 سبتمبر.







أصبحت قابلية نقل البيانات - التي تعد علاجًا محتملًا لشركات التكنولوجيا الكبيرة التي تجعل سيطرتها على مواد وسائل التواصل الاجتماعي من الصعب على المنافسين الصغار البدء - جزءًا رئيسيًا من الجدل الدائر حول مكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وأوروبا.

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في أبريل، سمح Facebook للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا بنقل الصور ومقاطع الفيديو إلى Google Photos المملوكة لشركة Alphabet للمرة الأولى - وهي خطوة من المرجح أن تساعد الشركة في الرد على المنظمينوالمشرعين الأمريكيين، الذين يحققون في ممارساتها التنافسية والادعاءات أنه خنق المنافسة.وقال بيجان ماداني مدير الخصوصية والسياسة العامة في فيسبوك لرويترز: "كثيرا ما تصدر لجنة التجارة الفيدرالية تقارير بعد ورش العمل هذه ، أعتقد أن توصياتها يجب أن تتضمن تشريعات مخصصة لقابلية النقل".يدعم Facebook مشروع قانون قابلية النقل يجري بالفعل جولات في الكونجرس يسمى قانون الوصول من السناتور الديمقراطيين ريتشارد بلومنتال ومارك وارنر، والسناتور الجمهوري جوش هاولي، قد يتطلب الأمر منصات تقنية كبيرة للسماح لمستخدميها بنقل بياناتهم بسهولة إلى خدمات أخرى.قال ماداني إن الفاتورة هي خطوة أولى جيدة،وفيسبوك تعامل مع المشرعين بشأن ذلك وسيواصل العمل معهم.أضاف ماداني أن فيسبوك يسعى أيضًا إلى التوجيه التنظيمي، في شكل هيئة مستقلة أو منظم، في الإجابة على أسئلة السياسة ومساعدتهم على معالجة قضايا المسؤولية المرتبطة بإمكانية النقل.تابع أن منصة التواصل الاجتماعي تضغط أيضًا لمزيد من الوضوح بشأن أنواع البيانات التي يجب أن تكون محمولة ومن المسؤول عن حماية هذه المعلومات أثناء انتقالها إلى خدمات مختلفة.تعد قابلية نقل البيانات مطلبًا بموجب قانون الخصوصية الأوروبي المسمى اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR وقانون خصوصية كاليفورنيا المسمى قانون حماية المستهلك في كاليفورنيا CCPA.طور Facebook أداة نقل البيانات الخاصة به كعضو في مشروع نقل البيانات - الذي تم تشكيله للسماح لمستخدمي الويب بنقل بياناتهم بسهولة بين مزودي الخدمة عبر الإنترنت متى أرادوا - وحساب Facebook و Google و Microsoft و Twitter و Apple من بين المساهمين فيه.