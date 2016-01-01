

قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

قد يحصل مستخدمو Android قريبًا على رموز مُعاد تصميمها على WhatsApp، وفقًا لتقرير في WABetaInfo، النظام الأساسي عبر الإنترنت الذي يتتبع التغييرات والميزات القادمة على منصة المراسلة الفورية.







قدم WhatsApp برنامج Google Beta الجديد الذي يجعل الإصدار يصل إلى 2.20.198.9. يمكن رؤية رمز الموقع الذي تم تجديده في قسم إرفاق التطبيق.

إلى جانب ذلك، عاد رمز الكاميرا أيضًا، وبحسب ما ورد تمت إزالة هذا الرمز ووضعه مع اختصار لـ Rooms، منصة منح الفيديو التيتم إطلاقها أخيرًا من الشركة، ومع ذلك، يدعي تقرير WABetaInfo أن تطبيق المراسلة الفورية أعاد اختصار الكاميرا في هذا التحديث التجريبي.وفقًا لتقرير WABetaInfo، تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.20.198.9 من تطبيق Android، ومع ذلك، قد يكون هناك بعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قد لا يرون التغييرات بعد وقد يروها في التحديث اللاحق.ترى هذه الرموز الجديدة مع اختصار الكاميرا، فيرجى الانتظار حتى الإصدار التجريبي التالي".بعد طرح الميزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي من Android للتطبيق، يجب نشر هذه الرموز الجديدة لجميع مستخدمي Android كجزء من تحديثات التطبيق المستقبلية التي قد تجدها في متجر Google Play.في وقت سابق من هذا الشهر، أضاف WhatsApp أيضًا دعمًا لوضع البحث المتقدم إلى تطبيق Android التجريبي بإصدار التحديث 2.20.197.7. بالنسبة لأولئك غير المدركين، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عالميًا في جميع أنواع المحتوى - مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات GIF والصوت والمستندات - من خلال شريط أدوات البحث الرئيس.



