قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

صورة الخبر: قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد
قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

قد يحصل مستخدمو Android قريبًا على رموز مُعاد تصميمها على WhatsApp، وفقًا لتقرير في WABetaInfo، النظام الأساسي عبر الإنترنت الذي يتتبع التغييرات والميزات القادمة على منصة المراسلة الفورية.



قدم WhatsApp برنامج Google Beta الجديد الذي يجعل الإصدار يصل إلى 2.20.198.9. يمكن رؤية رمز الموقع الذي تم تجديده في قسم إرفاق التطبيق.

إلى جانب ذلك، عاد رمز الكاميرا أيضًا، وبحسب ما ورد تمت إزالة هذا الرمز ووضعه مع اختصار لـ Rooms، منصة منح الفيديو التي

تم إطلاقها أخيرًا من الشركة، ومع ذلك، يدعي تقرير WABetaInfo أن تطبيق المراسلة الفورية أعاد اختصار الكاميرا في هذا التحديث التجريبي.


وفقًا لتقرير WABetaInfo، تم رصد هذه الميزة في الإصدار التجريبي 2.20.198.9 من تطبيق Android، ومع ذلك، قد يكون هناك بعض مستخدمي الإصدار التجريبي الذين قد لا يرون التغييرات بعد وقد يروها في التحديث اللاحق.

ترى هذه الرموز الجديدة مع اختصار الكاميرا، فيرجى الانتظار حتى الإصدار التجريبي التالي".
بعد طرح الميزة لجميع مستخدمي الإصدار التجريبي من Android للتطبيق، يجب نشر هذه الرموز الجديدة لجميع مستخدمي Android كجزء من تحديثات التطبيق المستقبلية التي قد تجدها في متجر Google Play.

في وقت سابق من هذا الشهر، أضاف WhatsApp أيضًا دعمًا لوضع البحث المتقدم إلى تطبيق Android التجريبي بإصدار التحديث 2.20.197.7. بالنسبة لأولئك غير المدركين، ستتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث عالميًا في جميع أنواع المحتوى - مثل الصور ومقاطع الفيديو والروابط وملفات GIF والصوت والمستندات - من خلال شريط أدوات البحث الرئيس.

صورة الخبر: قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على قريبًا.. تطبيق واتساب على أندرويد يستعيد رمز الكاميرا والمزيد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
75979

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager