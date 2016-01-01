

حرب Fortnite.. ننشر رسالة Epic Games إلى رئيس آبل تيم كوك حرب Fortnite.. ننشر رسالة Epic Games إلى رئيس آبل تيم كوك

كانت Epic Games صانع ألعاب Apple و Fortnite في حالة حرب بسبب قواعد متجر التطبيقات، بدأ الصراع بعد أن أصدرت Epic Games نسخة محدثة من Fortnite تحايلت على خيارات الدفع في متجر تطبيقات Apple و Google Play.







أدى ذلك إلى قيام شركة Apple بإزالة اللعبة من متجر التطبيقات، وقالت الشركة إن الإصدار الجديد ينتهك قواعد متجر التطبيقات لأنها تتطلب الألعاب والتطبيقات الأخرى لاستخدام نظام الدفع داخل التطبيق من Apple، وردت Epic بدعوى قضائية بعد فترة وجيزة.

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الآن في أحدث ملف قانوني، عرضت Apple رسالة بريد إلكتروني أرسلها تيم سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic Games إلى الرئيس التنفيذي تيم كوك والعديد من كبار المديرين التنفيذيين الآخرين.قال البريد الإلكتروني المرسل في 13 أغسطس، من بين أمور أخرى، إن Epic لن تلتزم بعد الآن بقواعد الدفع الخاصة بشركة Apple.إليك البريد الإلكتروني كما ظهر وهو جزء من سلسلة رسائلالبريد الإلكتروني التي تشاركها Apple كدليل في القضية.من: تيم سوينيالتاريخ: 13 أغسطس 2020إلى: تيم كوك، فيل شيلر، كريج، فيديريجي، مات فيشر، دوجلاسالموضوع: مدفوعات Fortniteعزيزي تيم، فيل، كريج، مات، دوجلاسأكتب إليكم لأخبركم أن Epic لن تلتزم بعد الآن بقيود معالجة الدفع في Apple.اليوم، تطلق Epic مدفوعاتها المباشرة في Fortnite على iOS، وتقدم للعملاء خيار الدفع داخل التطبيق من خلال مدفوعات Epic المباشرة أو من خلال مدفوعات Apple وتمرير مدخرات Epic للمدفوعات المباشرة للعملاء في شكل أسعار أقل.نختار أن نتبع هذا المسار في إيمان راسخ بأن التاريخ والقانون إلى جانبنا، الهواتف الذكية هي أجهزة حاسوبية أساسية يستخدمها الناس لعيش حياتهم وتسيير أعمالهم.التجارة وتقييدها وفرض ضرائب عليها من قبل المستهلكين، كما أن التعبير الإبداعي من قبل المطورين يتعارض مع مبادئ المجتمع الحر.إن إنهاء هذه القيود سيفيد المستهلكين في شكل أسعار أقل، وزيادة اختيار المنتجات، وابتكار نموذج الأعمال.من الآن فصاعدًا، ستحتوي جميع إصدارات Fortnite التي تقدمها Epic إلى App Store على خياري الدفع هذين، جنبًا إلى جنب، للعملاء للاختيار من بينها.نأمل أن تفكر Apple في قيود نظامها الأساسي وأن تبدأ في إجراء تغييرات تاريخية تجلب لمليار مستهلك iOS في العالم الحقوق والحريات التي يتمتع بها على منصات الحوسبة المفتوحة الرائدة في العالم بما في ذلك Windows و macOS.لدعم هذا المسار، سيكون شرح Epic العام لخدمة الدفع لدينا محايدًا وواقعيًا لتزويد Apple بفرصة للنظر في اتخاذ طريق داعم وإيصاله بطريقة تختارها Apple.إذا اختارت Apple بدلاً من ذلك اتخاذ إجراءات عقابية من خلال منع وصول المستهلك إلى Fortnite أو التحديثات القادمة، فإن Epic، للأسف، سيكون في صراع مع Apple على العديد من الجبهات - الإبداعية والتقنية والتجارية والقانونية - طالما استغرق الأمر لإحداث التغيير، إذا لزم الأمر لسنوات عديدة.تيم سوينيEpic Games