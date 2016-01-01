أعلنت شركة هواوي Huawei عن سماعات الأذن الجديدة “فري ليس برو” FreeLace Pro، التي تعمل بتقنية البلوتوث مع سلك يلتف حول العنق، مع دعم تقنية إلغاء الضجيج النشط، ودعم الشحن عن طريق سلك مدمج USB-C.
وبحسب هواوي، فإن تقنية إلغاء الضجيج النشط قادرة على تقليل ما يصل إلى 40 ديسيبل من الصوت، كما يوجد وضع محيطي يسمح بدخول الضوضاء الخارجية عندما يكون المستخدم في حالة تنقل.
وتتميز سماعات هواوي الجديدة “فري ليس برو” FreeLace Pro بأدوات تحكم باللمس على الجانب، بالإضافة إلى تبديل فعلي للموسيقى والمكالمات على سلك العنق، كما تحتوي السماعات على 3 ميكروفونات لإعداد تقنية إلغاء الضجيج النشط، ونقل صوت واضح خلال المكالمات.
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التعليقات على هواوي تعلن عن سماعات الأذن الجديدة FreeLace Pro.. تعرف على مواصفاتها وسعرها
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