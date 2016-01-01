

شركة Lenovo تعلن عن أسرتها الجديدة من الحواسب المحمولة شركة Lenovo تعلن عن أسرتها الجديدة من الحواسب المحمولة

أعلنت شركة Lenovo عن الأسرة الجديدة كليا من حواسب Yoga 6 و Yoga 7بمواصفات تجعل هذه الأجهزة من بين أفضل الحواسب المحمولة.



ومن بين أبرز الميزات التي أتت بها سلسلة حواسب Yoga 7 الجديدة هي ميزة Lenovo Smart Assist، والتي تعمل على تشغيل الحاسب عند رفع الشاشة عن الجسم الرئيسي.



كما حصلت هذه الأجهزة على تقنية Glance by Mirametrix التي تنبه المستخدم إلى أن شخصا آخر غيره يسترق النظر إلى شاشة الحاسب، فضلا عن دعم هذه الأجهزة لميزة مساعد Alexa الصوتي الذي طورته شركة Amazon.

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وسيكون حاسب Yoga Slim 7i الذي ينتمي إلى الفئة المذكورة من أوائل الحواسب المحمولة المدعمة بمعالجات Intel Tiger Lake الحديثة، فضلا عن احتوائه على معالج رسوميات من نوع Intel Xe عالي الأداء، أما هيكله فأتى متينا ورقيقا نسبيا بوزن 1.5 كلغ فقط، وزود بمكبرات صوت ممتازة وتقنيات Dolby Atmos لتوزيع الأصوات، وبشاشة بمقاس 13.3 بوصة بدقة عرض QHD، وبذواكر وصول عشوائي 16 غيغابايت.أما حواسب Yoga Slim 7i Pro فتمتاز بشاشات بتردد 90 هيرتزا، ومعدل سطوع يعادل 400 شمعة /م، بمقاس 14 و15 بوصة، مدعمة بتقنية Dolby Vision HDR لعرض الفيديوهات والصور بدقة.وزودت هذه الأجهزة أيضا بمعالجات Intel Tiger Lake، وبمعالج رسوميات NVIDIA GeForce MX، وبذواكر وصول عشوائي 32 غيغابايت ما يمنحها سرعة كبيرة جدا في التعامل مع البيانات.