

الجيل الثاني من شريط Touch Bar لحواسيب MacBook قد يكون قيد التطوير الجيل الثاني من شريط Touch Bar لحواسيب MacBook قد يكون قيد التطوير

شريط Touch Bar من آبل عبارة عن ميزة فريدة من نوعها. هي بلا شك تمثل فكرة رائعة على الورق، إلا أنها في الواقع ليست الميزة القاتلة التي نحن على يقين من أن شركة آبل كانت تأمل أن تكون عليه. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أن شركة آبل تعمل ربما على الجيل الثاني من شريط Touch Bar.



هذا وفقا لتغريدة من المسرب البارز Komiya والذي يقول أن الجيل الثاني من شريط Touch Bar قد يكون قيد التطوير. في الوقت الراهن، من غير الواضح نوع التغييرات التي يمكن أن تجريها آبل على الجيل الثاني من شريط Touch Bar. حاليًا، المشكلة الحقيقية لا تكمن في العتاد نفسه، وإنما في البرمجيات وكيف يمكن للتطبيقات الإستفادة منه.



نظرًا لعدم وجود قواعد محددة بشأن ما يمكن للتطبيقات فعله بشريط Touch Bar، فإن تجربة الإستخدام تختلف من تطبيق إلى آخر. على سبيل المثال، قد يكون من الجيد إستخدام شريط Touch Bar في بعض تطبيقات تحرير الصور والفيديوهات أكثر من التطبيقات الأخرى مثل تطبيقات التواصل الإجتماعي أو برامج معالجة الكلمات.

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لسنا متأكدين من نوع التغييرات التي قد تجريها شركة آبل على شريط Touch Bar والتي من شأنها أن تجعله أكثر جاذبية، ولكن ربما يمكننا توقع الحصول على شاشة مُحسنة، وربما حتى ردود فعل لمسية حتى يتمكن المستخدمون من الشعور بما يلمسونه. في كلتا الحالتين، تعامل مع الآمر بحذر في الوقت الراهن ونأمل أن نحصل على مزيد من التفاصيل في المستقبل القريب.