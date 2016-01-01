فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة

صورة الخبر: فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة
فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة

أعلنت شركة فايبر، المملوكة لشركة راكتون اليابانية وأحد التطبيقات الرائدة في العالم للتواصل عبر الرسائل والمكالمات المجانية والآمنة، أعلنت عن إطلاق العديد من الأدوات لمكافحة الرسائل غير المرغوب فيها وضمان خصوصية المستخدم فضلاً عن خيار البحث عن مستخدمين آخرين عن طريق الاسم عبر شريط البحث في التطبيق. ستتم حماية إمكانية البحث الجديدة من خلال إجراءات إضافية وفقًا لالتزام فايبر الصارم بضمان الخصوصية لمستخدميها.

مع تغير العالم واكتساب تطبيقات المراسلة دورًا كبيرًا ومهما في الاتصال، يبحث الأشخاص باستمرار عن طرق إضافية لتوسيع شبكة التواصل والمراسلة. في خضم ذلك يتلقى الناس يومياً عددا هائلا من الرسائل والمعلومات أكثر من أي وقت مضى. تجنب الرسائل العشوائية واستلام المعلومات الغير ضرورية يعد أمرا في بالغ الأهمية. التحدي هنا ليس في امكانية التواصل مع الأشخاص عبر الإنترنت، وإنما القيام بذلك بطريقة آمنة وشديدة الخصوصية، أدوات حماية الخصوصية الجديدة من فايبر توفر إمكانية الحصول على المعلومات بطريقة اَمنة وعالية الخصوصية.

وقالت الشركة في بيان: «إن فايبر أصبح يسمح لك الآن بالتحكم فيمن يمكنه إضافتك إلى مجموعات الدردشة أو المجتمعات، سواء كان الشخص مجهولاً أو معلوما ومن ضمن جهات الاتصال المحفوظة لديك».

بالإضافة إلى ذلك، سيتم نقل دعوات الدردشة الجماعية ودعوات الانضمام للمجتمعات من قبل الأشخاص المجهولون إلى صندوق طلبات المراسلة الجديد وذلك لإبقاء قائمة الدردشة الرئيسية للمستخدمين منظمة وخالية من الطلبات غير المرغوب فيها.

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فايبر يشن حملة لمكافحة الرسائل المزعجة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
47584

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager