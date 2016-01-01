بعدما كشفت عن المعالجين MediaTek Dimensity 800 و MediaTek Dimensity 820، قررت شركة MediaTek الآن إزاحة الستار رسميًا عن العضو الثالث في سلسلة معالجات MediaTek Dimensity 800 Series، والذي يحمل إسم MediaTek Dimensity 800U.
MediaTek Dimensity 800U هو إصدار معدل قليلاً ومنخفض السعر من المعالج MediaTek Dimensity 800 الحالي يضم مودم 5G مدمج ويدعم إستخدام شريحتي إتصال تدعمان شبكات الجيل الخامس 5G، كما أنه يضم أنوية عالية التردد. وكما يمكنكم أن تتوقعوا، فهذا المعالج الجديد مصنوع بدوره بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر التابعة لشركة TSMC ويأتي أيضًا مع خاصية VoNR و 2CC 5G-CA.
المعالج MediaTek Dimensity 800U الجديد يضم نواتين من فئة Cortex-A76 بتردد 2.4GHz، وستة أنوية Cortex-A55 بتردد 2.0GHz ليصل مجموع الأنوية في هذا المعالج إلى ثمانية أنوية مع العلم بأنه يضم كذلك معالج الرسوميات Mali-G57 MC3، ويدعم الذاكرة التخزينية UFS 2.2، وشاشة بدقة تصل إلى +FullHD وبمعدل تحديث يبلغ 120Hz. وعلاوة على ذلك، فهو يدعم كذلك WiFi 5 و Bluetouth 5.1.
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التعليقات على الإعلان رسميًا عن المعالج MediaTek Dimensity 800U، ويدعم Dual 5G SIM
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