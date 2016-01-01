بعد 25 عاما.. مايكروسوفت تستسلم و"تقتل" منتجها الشهير l قبل 6 ساعات

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بعد 25 عاما.. مايكروسوفت تستسلم و"تقتل" منتجها الشهير l قبل 6 ساعات

أعلن عملاق التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، عن نيته إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)، وذلك يوم 17 أغسطس 2021.

الشركة أوضحت في مدونتها الرسمية أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.

وظهر متصفح "إنترنت إكسبلورر" للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل "ويندوز 95"، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الأولى من ظهوره، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج" المتخصص.

ولكن، ومع ظهور العديد من المنافسين انخفضت معدلات استخدام "إنترنت إكسلبورر" من 50% تقريبا إلى 4% فقط في الوقت الحالي، علما أن متصفح "غوغل كروم" يهيمن حاليا على عالم المتصفحات بمعدل استخدام يفوق 71%، وفقا لأرقام مؤسسات متخصصة.

يشار إلى أن عام 2002 كان العام الذهبي لمتصفح "إنترنت إكسلبورر" حيث بلغ معدل استخدامه 95% تقريبا.

وتسعى مايكروسوفت حاليا إلى استعادة مكانتها في عالم برامج التصفح من خلال المتصفح "إيدج"، الذي ظهر للمرة الأولى عام 2015.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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