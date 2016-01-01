أعلن عملاق التكنولوجيا، مايكروسوفت، الثلاثاء، عن نيته إيقاف الدعم التقني بشكل نهائي لمتصفح "إنترنت إكسبلورر 11" (آخر إصدارات المتصفح)، وذلك يوم 17 أغسطس 2021.
الشركة أوضحت في مدونتها الرسمية أن عملية إيقاف الدعم الفني للمتصفح الشهير ستبدأ يوم 30 نوفمبر المقبل، لكنها ستستمر لبعض الوقت عبر مجموعة تطبيقات "365" (بما فيها مايكروسوفت أوفيس) حتى يوم 17 أغسطس من العام المقبل لتتوقف عملية الدعم الفني بشكل نهائي حينها.
وظهر متصفح "إنترنت إكسبلورر" للمرة الأولى عام 1995 مع طرح نظام التشغيل "ويندوز 95"، واستطاع أن يحقق نجاحا كبيرا خلال السنوات الأولى من ظهوره، وفقا لما أورده موقع "ذا فيرج" المتخصص.
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التعليقات على بعد 25 عاما.. مايكروسوفت تستسلم و"تقتل" منتجها الشهير l قبل 6 ساعات
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