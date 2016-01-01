

اتفاق مصري ألماني لنمو سوق الألعاب.. وتوقعات بارتفاع الإيرادات لـ6 مليارات دولار 2021 اتفاق مصري ألماني لنمو سوق الألعاب.. وتوقعات بارتفاع الإيرادات لـ6 مليارات دولار 2021

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مجتمع ألعاب نشاطاً في العالم، حيث ينمو بنسبة 25 % على أساس سنوي، فيما يعد هذا النمو الأسرع في العالم، ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق الألعاب إلى 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 حيث إن أكثر من 50% من مستخدمي الهواتف الذكية يلعبون الألعاب على أجهزتهم المحمولة، إلا أنه حتى الآن لا يمكن لملايين اللاعبين المصريين من الاستمتاع بتجربة الألعاب الكاملة لأنها لا تملك طريقة الدفع المناسبة لدفع ثمن مميزات وخصائص مختلفة في الألعاب.



وتعلن شركة Paymob، عن شراكتها مع «هوليو» Holyo، المزود الألماني للمدفوعات ذات العلامات التجارية العالمية، لتقديم حلول دفع مريحة في مصر لمستخدمي ألعاب الهواتف المحمولة الرائدة في العالم ومنصات الألعاب مثل PUBG Mobile وCall of Duty وRoblox وPlayStation Store وXbox وغيرها، بهدف المساهمة في تسريع نمو صناعة الألعاب في مصر وخارجها.



كجزء من توسعها، تقدم Paymob وسائل الدفع المحلية للتجار الدوليين، ومع تقديم هوليو خدماتها للعلامات التجارية للألعاب الرائدة ومقدمي الخدمات الترفيهية، يمكن للاعبين الشراء من أفضل العلامات التجارية العالمية والاشتراك فيها باستخدام أكبر شبكة دفع محلية في مصر مع 3 ملايين بطاقة ميزة، و16 مليون محفظة ذكية، وأكثر من 150،000 منفذ يغطي جميع المحافظات المصرية.

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وتتيح الشراكة بين Paymob وHolyo لملايين المستخدمين في مصر الذين لا يملكون بطاقات ائتمان أو لديهم تحفظات باستخدامها عبر الإنترنت للاستمتاع بالمزايا المتميزة للألعاب عبر الهاتف المحمول ووحدة التحكم والألعاب عبر الإنترنت.ومن جهته قال آلان الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة بي موب، paymob، إن صناعة الألعاب تشهد إقبالاً كبيراً في المنطقة، وتفخر الشركة بأن تكون جزءاً من هذا النمو، مشيرا إلى أن الشركة تهدف إلى جعل تجربة اللاعبين سلسة من خلال توفير طرق آمنة ومريحة للدفع تناسب جميع اللاعبين في جميع أنحاء مصر، حيث أن الشراكة سيكون لديها تأثير إيجابي كبير على صناعة الألعاب«.و قال يانس جاربيردينج، الرئيس التجاري لشركة « Holyo«،»نحن متحمسون للشراكة مع بي موب والتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن نتطلع إلى تسهيل الأمر على الملايين من اللاعبين في مصر والاستمتاع بميزات الألعاب الجيدة«.ومن جهته قال شادي التحفة، الرئيس التجاري لشركة Paymob إن الشركة تعمل على توفير حل عملي وملائم للتجار من الدول المختلفة لتعظيم معدلات التحويل الخاصة بهم وتوفير وسائل جديدة وفرص في الأسواق المختلفة«.ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الألعاب العالمية في عام 2020 إلى 159 مليار دولار من الإيرادات بزيادة قدرها 9.3٪ عن العام السابق، وتهدف هذه الشراكة إلى المساهمة في تسريع نمو صناعة الألعاب في مصر وخارجها.