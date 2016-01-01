تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر مجتمع ألعاب نشاطاً في العالم، حيث ينمو بنسبة 25 % على أساس سنوي، فيما يعد هذا النمو الأسرع في العالم، ومن المتوقع أن تصل إيرادات سوق الألعاب إلى 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2021 حيث إن أكثر من 50% من مستخدمي الهواتف الذكية يلعبون الألعاب على أجهزتهم المحمولة، إلا أنه حتى الآن لا يمكن لملايين اللاعبين المصريين من الاستمتاع بتجربة الألعاب الكاملة لأنها لا تملك طريقة الدفع المناسبة لدفع ثمن مميزات وخصائص مختلفة في الألعاب.
وتعلن شركة Paymob، عن شراكتها مع «هوليو» Holyo، المزود الألماني للمدفوعات ذات العلامات التجارية العالمية، لتقديم حلول دفع مريحة في مصر لمستخدمي ألعاب الهواتف المحمولة الرائدة في العالم ومنصات الألعاب مثل PUBG Mobile وCall of Duty وRoblox وPlayStation Store وXbox وغيرها، بهدف المساهمة في تسريع نمو صناعة الألعاب في مصر وخارجها.
كجزء من توسعها، تقدم Paymob وسائل الدفع المحلية للتجار الدوليين، ومع تقديم هوليو خدماتها للعلامات التجارية للألعاب الرائدة ومقدمي الخدمات الترفيهية، يمكن للاعبين الشراء من أفضل العلامات التجارية العالمية والاشتراك فيها باستخدام أكبر شبكة دفع محلية في مصر مع 3 ملايين بطاقة ميزة، و16 مليون محفظة ذكية، وأكثر من 150،000 منفذ يغطي جميع المحافظات المصرية.
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التعليقات على اتفاق مصري ألماني لنمو سوق الألعاب.. وتوقعات بارتفاع الإيرادات لـ6 مليارات دولار 2021
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