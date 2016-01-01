

احذر.. مكالمة واحدة كانت سبب في خسارة الآلاف لأرصدتهم بالبنوك احذر.. مكالمة واحدة كانت سبب في خسارة الآلاف لأرصدتهم بالبنوك

فى الوقت الحالى مع اتجاه كل الدول الى التعامل الاونلاين بدل التعامل الورقى ،ظهرت بعض المحاولات الخبيثة من ضعافى النفوس لسرقة الأشخاص المالكين لحسابات فى البنوك ، حيث ظهرت العديد من الاشخاص على مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فى الفترة الأخيرة يشتكوا من هذا الموضوع .



فما القصة ؟





تبدأ القصة بموظف يتصل بك على التليفون الخاص ثم يعرف نفسه على انه من خدمة العملاء التابع له حسابك ، ثم يبدأ الحديث معك ويؤكد على بعض البيانات ولكن ليحفزك على التواصل معك يبدأ باغرائك ، ان هناك هديه كبيره فى انتظارك او ان هناك مشكله فى الحساب الخاص بك ، ثم يسألك عن البطاقة الائتمانية الخاصة بك ومن هنا يبدأ النصب.

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حيث يطلب منك ان تمليه ال 14 رقم الموجود على البطاقة الائتمانية او بطاقة الفيزا كما يطلق عليها بالعاميه ، ثم يطلب منك ان تمليه الثلاث ارقام التى بظهر البطاقه وهنا تقع الكارثه حيث ان هذه الارقام هى ارقام سريه للغايه لا يمكن لأحد من البنك ان يطلبها منك ، وهذه الارقام يتم استخدمها للشراء اونلاين ، فتقول له الثلاث ارقام ثم تتفاجى ان رصيدك قد تم سحب مبالغ مالية كبيره منه ، لان هذا اللص قد سرق منك كل الحساب واستخدمه للشراء او لتحويل الاموال اليه .وقد يزداد الامر غرابه اذا رفضت مثلا ان تعطيه الرقم فيقول لك ان هذا الرقم عادى ، ولكى تتاكد انه من البنك تجد ان البنك ارسل لك رساله بها كود تفعيل ، ولكن عليك ان لا تنخدع فهذا اللص كل ما فعله هو ادخال اى ثلاث ارقام ، ولانها خطأ فبقوم البنك بارسال رساله لك لأخطارك بأنه قد ادخلت ارقامغير صحيحة وبالتالى لن تتم عملية الشراء.فعلينا ان ننتبه وان نحرص على خصوصيتنا فلا نكشف كل اسرارنا لأحد حتى وان كان موظفخدمة العملاء ، فلقد خسر الكثير من الناس اموالهم بسبب ذلك ، ولو حدث معك مثل هذه المكالمات فعليك ان تتحدث مع البنك التابع له فورا يأما ان توقف البطاقة لو حدثت عليها عمليات او ان تطمئن ان لا عمليات حدثت على بطاقتك .