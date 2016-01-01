

جوجل: قرار الدفع مقابل الأخبار الأسترالي يعرض الخدمات المجانية للخطر جوجل: قرار الدفع مقابل الأخبار الأسترالي يعرض الخدمات المجانية للخطر

في خطاب مفتوح، حذرت جوجل المستخدمين في أستراليا من أن البحث المجاني وخدمات YouTube معرضة للخطر إذا نفذت أستراليا قانونًا مقترحًا يلزمها بالدفع مقابل الارتباط بخدمات الأخبار.







كما أوقفت Google مؤقتًا نظام ترخيص الأخبار الذي بدأته في وقت سابق من هذا العام، وفقًا لصحيفة Financial Post.

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أخيرًا، حذرت من أن الشركات الإخبارية الكبرى قد تطالب بإيرادات إضافية تتجاوز ما تكسبه من إعلانات YouTube، مما يترك حصة أصغر للمبدعين الأفراد.كتب ميل سيلفا، المدير الإداري لشركة Google Australia: "نحن ندفع بالفعل الخدمات الإخبارية ملايين الدولارات ونرسل لهم مليارات من النقرات المجانية كل عام، ولكن بدلاً من تشجيعهذه الأنواع من الشراكات، تم وضع القانون لمنح شركات الإعلام الكبرى معاملة خاصة وتشجيعها على تقديم مطالب هائلة وغير معقولة من شأنها أن تعرض خدماتنا المجانية للخطر".أضاف: "تضع مدونة Google على YouTube ناشرين كبارًا مثل News Corp ضد منشئي المحتوى الفرديين، بموجب هذا القانون، يمكن للشركات الإخبارية الكبرى السعي للوصول إلى بيانات حول استخدام المشاهدين لمنتجاتنا، يمكنهم استخدام تلك البيانات لمحاولة الظهور في أعلى التصنيفات على YouTube، مما يلحق الضرر بجميع منشئي المحتوى الآخرين".وأضافت الشركة أن هذه القاعدة ستعرض حماية بيانات المستخدم للخطر، وقالت لجنة المنافسة والمستهلكين الأسترالية ACCC، إن خطاب Google المفتوح يحتوي على معلومات مضللة حول البحث المجاني وخدمات YouTube.وكتبت لجنة مكافحة الفساد الماليزية ردًا على ذلك: "لن تكون Google مطالبة بفرض رسوم على الأستراليين مقابل استخدام خدماتها المجانية مثل بحث Google و YouTube، إلا إذا اختارت القيام بذلك، لن يُطلب من Google مشاركة أي بيانات مستخدم إضافية مع شركات الأخبار الأسترالية إلا إذا اختارت ذلك".تحارب Google قوانين مماثلة في أوروبا ، لا سيما في فرنسا وإسبانيا، بعد أن طبقت فرنسا قانونًا مشابهًا قالت Google إنها ستزيل ببساطة معاينات الأخبار لتجنب الدفع للناشرين، ومع ذلك، أمرتها الحكومة الفرنسية بالتفاوض بشأن الرسوم مع الناشرين، بحجة أن Google احتكار بحث ويجب تنظيمها على هذا النحو.