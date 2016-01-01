دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسابه الرسمي في تطبيق "تريلر" لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة.
ونشر ترامب في حسابه الموثق عبر منصة تريلر، محتوى يروج لحملته الانتخابية الرئاسية الجديدة، مطالبا المستخدمين بمتابعة حسابه.. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين.
ويعد تطبيق تريلر منافسا للتطبيق الصيني "تيك توك"، رغم أن الأخير تأسس في 2018 قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.
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التعليقات على منافس تيك توك.. ترامب يدشن حسابه في تريلر
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