95% من المستخدمين الصينيين مستعدون للتخلي عن هواتف iPhone الخاصة بهم بدلاً من تطبيق WeChat

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صورة الخبر: 95% من المستخدمين الصينيين مستعدون للتخلي عن هواتف iPhone الخاصة بهم بدلاً من تطبيق WeChat
95% من المستخدمين الصينيين مستعدون للتخلي عن هواتف iPhone الخاصة بهم بدلاً من تطبيق WeChat

كما سمع البعض منكم على الأرجح، فإن الحكومة الأمريكية تُفكر في حظر تطبيقات مثل WeChat كجزء من حربها التجارية المستمرة مع الصين. تردد أن هذا الحظر قد يؤدي إلى خفض مبيعات iPhone بنسبة 30 في المئة، ولكن إستطلاعًا جديدًا للآراء يشير إلى أن وضعية iPhone في هذه الحالة قد تكون أسوأ بكثير مما كان متوقعًا.

في إستطلاع تم إجراؤه على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo وإكتشفته وكالة الأنباء Bloomberg، يبدو أن 95 في المئة ممن شملهم الإستطلاع يقولون أنهم مستعدون أكثر للتخلي عن هواتف iPhone الخاصة بهم بدلاً من التخلي عن تطبيق WeChat. وكما أشرنا سابقًا، فإن تطبيق WeChat يُعتبر أكثر من مجرد تطبيق للمراسلة. التطبيق متعدد الأوجه في الصين وفي أماكن مختلفة في العالم.

يمكن للمستخدمين إستخدام التطبيق لإجراء عمليات الدفع لاسلكيًا في المتاجر، وإرسال الأموال إلى بعضهم البعض، وتشغيل الألعاب، ودفع فواتيرهم، وشراء تذاكر النقل العام، وما إلى ذلك. نظرًا لأن الصين تمنع تطبيقات الدردشة الأخرى مثل Facebook Messenger من العمل، فهناك من يعيشون خارج الصين يعتمدون على التطبيق للبقاء على إتصال مع الأصدقاء أو أفراد العائلة أو الشركاء التجاريين في الصين.

ومع ذلك، من غير الواضح كيف سيعمل هذا الحظر. هل سيتم منع إستخدام تطبيق WeChat في الولايات المتحدة الأمريكية فقط؟ أم ستضطر شركة آبل إلى إزالة التطبيق من متجر التطبيقات الخاص بها والتأثير على المستخدمين حول العالم؟ سيتعين علينا الإنتظار ومعرفة الجواب، ولكن هذا الإقتراح الأخير سيمثل مشكلة كبيرة جدًا لشركة آبل.

المصدر: موقع الكتروني

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