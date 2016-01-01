بدأت شركة فيسبوك دمج محادثات إنستجرام ومسنجر من خلال تحديث جديد من المقرر تعميمه في وقت قريب، حيث تختبر الشركة النظام مع بعض الحسابات، حيث لاحظ العديد من المستخدمين على كل من أجهزة آي أو إس وأندرويد ظهور شاشة تحديث في تطبيق إنستجرام للهاتف المحمول.
وبمجرد الضغط على التحديث، يتم استبدال رمز الرسائل المباشرة (DM) العادي في أعلى الجهة اليمنى من إنستجرام بشعار مسنجر، فيما ستصبح محادثات إنستجرام ملونة أكثر من ذي قبل، حيث تتحول رسائل المرسل بين الأزرق والبنفسجي أثناء التمرير.
وتسعى فيسبوك لإعادة بناء البنية التحتية الأساسية حتى يتمكن المستخدمون الذين يستخدمون تطبيقًا واحدًا فقط من الاتصال بالآخرين باستخدام تطبيقات فيسبوك المختلفة، مع مراعاة أن يكون نظام التراسل مشفرا بحسب ما ذكر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي للشركة.
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التعليقات على «فيسبوك» تبدأ دمج محادثات مسنجر وإنستجرام في تحديث جديد
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