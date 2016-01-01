

بعد إزالة فورتنايت من جوجل وآبل.. أفضل 3 ألعاب فيديو على الإطلاق بعد إزالة فورتنايت من جوجل وآبل.. أفضل 3 ألعاب فيديو على الإطلاق

في رد فعل صادم لمحبى وعشاق لعبة الفيديو الشهيرة فورتنايت Fortnite ، قامت شركتا جوجل وآبل بحذف اللعبة من على متجر التطبيقات الخاصة بهما بعد خلاف على نظام الدفع والضرائب التى تقرها الشركتين على التطبيقات.



وتعد لعبة فورتنايت Fortnite من أفضل ألعاب الفيديو المجانية التى يستخدمها عدد كبير جدا من مستخدمى ألعاب الفيديو حول العالم، ويصل عددهم إلى حوالى 1. 3 مليار لاعب حول العالم



،وذكر موقع Android Police أفضل 3 ألعاب فيديو بديلة لفورتنايت:

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1- لعبة Village: Resident Evilتعتبر لعبة Resident Evil 3 من أفضل ألعاب الرعب، حيث يأتى الإصدار الجديد من اللعبة بالجمع بين انتشار وباء فيروس كورونا، وبين قصة اللعبة الأصلية وهى انتشار الزومبي، وتتحدث اللعبة عن انتشار الزومبي، كما تمتلئ اللعبة بالمغامرات الأخرى مثل انتشار الحرائق والفوضى في المدن، وبدأت اللعبة لاول مرة في عام 1996 على أجهزة البلايستيشن.2- لعبة Call of Dutyو تدور أحداث معظم ألعاب السلسلة خلال الحرب العالمية الثانية، ويتمكن اللاعب من السيطرة على جندي المشاة الذي يستطيع استخدام مختلف الأسلحة النارية الأصلية العالمية منذ الحرب العالمية الثانية في القتال، و تتميز كل مهمة من سلسلة من الأهداف التي يتم وضع علامة لها على بوصلة أسفل الشاشة.3- لعبة صراع العروش Game of Thronesوتتوفر اللعبة على هواتف أندرويد وآيفون، وتدور أحداث اللعبة عن تقمص شخصية القائد للدفاع عن Westeros ويستروس، وذلك من خلال جمع الشخصيات البارزة التي ستكون مفيدة في المعارك الاستراتيجية، وسيكون هدف اللاعبين هو جمع أكبر عدد ممكن من الشخصيات، وكذلك الكشف عن اختفاء اللورد كوماندر برايندن ريفرز والمعروف باسم بلودرافن والغراب ذي الأعين الثلاثة.