قامت شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail وذلك لمساعدة المستخدمين على تبادل الإيميلات المهمة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.
ويعتبر تحديث جوجل من أفضل التحديثات الذى حصل عليها تطبيق Gmail ليس فقط بدمج تطبيق Meet معه ولكن بإضافة أيضا ميزات الدردشة و ميزة Rooms لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.
وأصبح بإمكان مستخدمى Gmail إجراء مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق مع فريق العمل أو زملاء الدراسة خاصة في وقت العمل من المنزل وإجراء الاجتماعات المهمة في ظل اجراءات التباعد الاجتماعى بسبب تفشى فيروس كورونا.
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التعليقات على بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail
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