بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

صورة الخبر: بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail
بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

قامت شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail وذلك لمساعدة المستخدمين على تبادل الإيميلات المهمة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.

ويعتبر تحديث جوجل من أفضل التحديثات الذى حصل عليها تطبيق Gmail ليس فقط بدمج تطبيق Meet معه ولكن بإضافة أيضا ميزات الدردشة و ميزة Rooms لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.

وأصبح بإمكان مستخدمى Gmail إجراء مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق مع فريق العمل أو زملاء الدراسة خاصة في وقت العمل من المنزل وإجراء الاجتماعات المهمة في ظل اجراءات التباعد الاجتماعى بسبب تفشى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة The Indian Express الخطوات التى يجب اتباعها عند القيام بإجراء مكالمات الفيديو الجماعية في تطبيق Gmail :

- اضغط على تطبيق Meet

- إذا كنت ترغب في بدء اجتماع جديد ، اضغط على اجتماع جديد في أعلى الشاشة.

- قم بإدخال رمز الاجتماع والضغط على انضمام.
- يمكنك أيضًا الضغط على خيار بدء اجتماع فوري لبدء اجتماع يمكنك مشاركة تفاصيله مع المشاركين الآخرين.

- يمكن جدولة اجتماع Google Meet باستخدام تطبيق Gmail، وذلك عن طريق الضغط على جدولة في تقويم Google، حيث سيتم فتح تقويم Google وإدخال العنوان والضيوف والتاريخ والوقت ثم الضغط على حفظ، حيث يمكنك بعد ذلك مشاركة تفاصيل الاجتماع مع الحاضرين الآخرين للاجتماع.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
48951

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager