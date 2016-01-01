

بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail بعد دمجهما.. كيفية إجراء مكالمة فيديو باستخدام Google Meet على Gmail

قامت شركة جوجل بدمج تطبيق مكالمات الفيديو Google Meet مع تطبيق البريد الإلكترونى Gmail وذلك لمساعدة المستخدمين على تبادل الإيميلات المهمة، بالإضافة إلى إجراء مكالمات الفيديو الفردية والجماعية.



ويعتبر تحديث جوجل من أفضل التحديثات الذى حصل عليها تطبيق Gmail ليس فقط بدمج تطبيق Meet معه ولكن بإضافة أيضا ميزات الدردشة و ميزة Rooms لإجراء مكالمات الفيديو الجماعية.



وأصبح بإمكان مستخدمى Gmail إجراء مكالمات الفيديو الجماعية في التطبيق مع فريق العمل أو زملاء الدراسة خاصة في وقت العمل من المنزل وإجراء الاجتماعات المهمة في ظل اجراءات التباعد الاجتماعى بسبب تفشى فيروس كورونا.

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وذكرت صحيفة The Indian Express الخطوات التى يجب اتباعها عند القيام بإجراء مكالمات الفيديو الجماعية في تطبيق Gmail :- اضغط على تطبيق Meet- إذا كنت ترغب في بدء اجتماع جديد ، اضغط على اجتماع جديد في أعلى الشاشة.- قم بإدخال رمز الاجتماع والضغط على انضمام.- يمكنك أيضًا الضغط على خيار بدء اجتماع فوري لبدء اجتماع يمكنك مشاركة تفاصيله مع المشاركين الآخرين.- يمكن جدولة اجتماع Google Meet باستخدام تطبيق Gmail، وذلك عن طريق الضغط على جدولة في تقويم Google، حيث سيتم فتح تقويم Google وإدخال العنوان والضيوف والتاريخ والوقت ثم الضغط على حفظ، حيث يمكنك بعد ذلك مشاركة تفاصيل الاجتماع مع الحاضرين الآخرين للاجتماع.