

«فيسبوك» تعلن عن هبة مالية بقيمة 2.1 مليون دولار لدعم لبنان «فيسبوك» تعلن عن هبة مالية بقيمة 2.1 مليون دولار لدعم لبنان

أعلنت شركة «فيسبوك» تقديم هبة مالية بقيمة 2.1 مليون دولار للمستشفيات والمؤسسات الطبية والمنظمات الأهلية المحلية دعماً لجهود الإغاثة والتعافى. تتضمن هذه الهبة مبلغ تبرعات بقيمة مليون دولار،



لافتة إلى أنها تعمل مع المستشفيات والشركاء المحليين لتسهيل الوصول المحلى إلى أداة التبرع بالدم التى تتيح للمتبرعين إيجاد المراكز القريبة منهم التى تحتاج إلى المساعدة ودعم غرف الأخبار المحلية المتأثرة. وأكدت أنها تواصل العمل مع المنظمات المختلفة التى تُحدث فرقاً حقيقياً فى هذا الوقت الحرج.