أعلنت السلطات الكندية السبت أنّ قراصنة نجحوا مؤخراً في اختراق آلاف الحسابات الإلكترونية لمستخدمين لخدمات حكومية عبر الإنترنت.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية في بيان إنّ الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.
وأضافت أنّ كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حساباً على خدمة "جي سي كي" تمّ "الحصول عليها بطريقة احتيالية واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية".
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التعليقات على قرصنة آلاف "الحسابات الحكومية" في كندا
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