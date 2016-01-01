

انستجرام يدمج الدردشات مع فيسبوك ماسنجر انستجرام يدمج الدردشات مع فيسبوك ماسنجر

يبدو أن فيسبوك يعمل على خطته لتوحيد المراسلة عبر تطبيقاته، ولكن ببطء، تلقى الأشخاص في موقع The Verge إشعارًا من خلال تطبيقات Android و iOS في Instagram يفيد أنه سيكون لديهم القدرة على الدردشة مع الأصدقاء الذين يستخدمون Facebook، أي Messenger.







تم استبدال رمز توقيع الطائرة الورقية للرسائل المباشرة

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بشعار Messenger، لا يمكنك فعليًا مراسلة أصدقاء Facebook حتى الآن، مع ذلك، مما يشير إلى أن الإعلان ربما يكون قد صدر مبكرًا.يجلب التحديث أيضًا مظهرًا ملونًا أكثر للمحادثات، وخيار الرد على الرسائل بالتمرير عليها.لم تخجل الشركة من آمالهافي توحيد الدردشة عبر Instagram و Messenger و WhatsApp مع التشفير كميزة مشتركة، إنها تريد إنشاء مساحة اجتماعية أكثر خصوصية، ويمكن أن يساعدك الوصول إلى جميع أصدقائك من تطبيق واحد.بالطبع، يأتي هذا أيضًا بشكل صحيح حيث يتعامل Facebook مع تدقيق حكومي مكثف لممارساته، بما في ذلك استحواذه على Instagram و WhatsApp.قد ينتهي الأمر بتوحيد الخدمات بشكل صحيح حيث يكون المسؤولون مستعدين لتقسيمها.