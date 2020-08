رغم حرب Epic Games.. الجوكر تصل إلى Fortnite رغم حرب Epic Games.. الجوكر تصل إلى Fortnite

بغض النظر عن الدراما المتعلقة بمتاجر التطبيقات، تريد Epic Games جذبك بمزيد من المحتوى على الأنظمة الأساسية التي لا تزال Fortnite متاحة فيها.







لقد كشفت عن خطط لإحضار The Joker and Poison Ivy إلى Fortnite في 17 نوفمبر كجزء من حزمة Last Laugh Bundle التي تعيد أيضًا ميداس في زي

ميداس ريكس الجديد، ليس من المستغرب أنك ستحصل أيضًا على إضافات ذات طابع جوكر مثل Back Bling والفؤوس والتعبير.وعدت Epic بمزيد من التفاصيل حول كيفية شراء الحزمة لمستخدمي الأجهزة المحمولة والكمبيوتر الشخصي، على الرغم من أن عمليات الشراء