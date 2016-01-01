أعلن تطبيق الدردشة والتراسل الفوري “تيليجرام” Telegram عن دعم ميزة المكالمات المرئية، احتفالا بمرور 7 سنوات على إطلاق التطبيق.
وأطلق تطبيق تيليجرام Telegram في عام 2013 كتطبيق محدود يركز على المراسلة الآمنة، وتطور بمرور الوقت ليصبح منصة متكاملة للدردشة والتراسل الفوري، يضم أكثر من 400 مليون مستخدم، وليصبح واحدا من أكثر 10 تطبيقات تحميلا على مستوى العالم.
وأكدت منصة تيليجرام Telegram أنها وصلت إلى هذا التوسع دون إطلاق أي حملات دعائية للإعلان عن نفسها، حيث انضم جميع المستخدمين إلى التطبيق بتأثير الثقة التي حققها لدى مستخدميه، الذين أوصوا جميع معارفهم وأصدقائهم بضرورة الانضمام للتطبيق.
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التعليقات على تطبيقاتتيليجرام يعلن رسميا عن ميزة المكالمات المرئية بمناسبة عيد ميلاده
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