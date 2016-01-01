

تطبيقاتتيليجرام يعلن رسميا عن ميزة المكالمات المرئية بمناسبة عيد ميلاده تطبيقاتتيليجرام يعلن رسميا عن ميزة المكالمات المرئية بمناسبة عيد ميلاده

أعلن تطبيق الدردشة والتراسل الفوري “تيليجرام” Telegram عن دعم ميزة المكالمات المرئية، احتفالا بمرور 7 سنوات على إطلاق التطبيق.



وأطلق تطبيق تيليجرام Telegram في عام 2013 كتطبيق محدود يركز على المراسلة الآمنة، وتطور بمرور الوقت ليصبح منصة متكاملة للدردشة والتراسل الفوري، يضم أكثر من 400 مليون مستخدم، وليصبح واحدا من أكثر 10 تطبيقات تحميلا على مستوى العالم.



وأكدت منصة تيليجرام Telegram أنها وصلت إلى هذا التوسع دون إطلاق أي حملات دعائية للإعلان عن نفسها، حيث انضم جميع المستخدمين إلى التطبيق بتأثير الثقة التي حققها لدى مستخدميه، الذين أوصوا جميع معارفهم وأصدقائهم بضرورة الانضمام للتطبيق.

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ويمكن للمستخدمين بدء مكالماتهم المرئية من صفحة جهة الاتصال الأخرى، عبر النسخة الأولية من المكالمات المرئية المتاحة حاليا على أندرويد، كما يمكنهم تشغيل وإيقاف الكاميرا في أي وقت خلال المكالمة، كما تدعم المكالمات المرئية على تيليجرام عرض صورة داخل صورة، ما يسمح للمستخدمين بقراءة المحادثات والقيام بأمور أخرى أثناء المكالمات.وأكدت تيليجرام Telegram أن جميع المكالمات المرئية مشفرة من البداية إلى النهاية، كما ستقدم تيليجرام مزيدا من التحديثات والميزات في الإصدارات اللاحقة من تطبيقها، ومنها ميزة المكالمات المرئية الجماعية.وقالت تيليجرام Telegram أن ميزة المكالمات المرئية لا زالت غير متاحة لمستخدمي تطبيقها على نظام iOS، بسبب فشل أبل Apple في مراجعة هذا التحديث في وقت مناسب.