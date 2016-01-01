

شاومي تعلن رسميا عن حاسوب الألعاب الجديد من ريدمي Redmi G.. مواصفات جيدة بسعر منخفض شاومي تعلن رسميا عن حاسوب الألعاب الجديد من ريدمي Redmi G.. مواصفات جيدة بسعر منخفض

أعلنت ريدمي Redmi، العلامة التجارية المملوكة لشركة شاومي الصينية Xiaomi، عن حاسوب الألعاب المحمول الجديد “ريدمي جي” Redmi G.



ويقدم حاسوب الألعاب الجديد “ريدمي جي” Redmi G مواصفات جيدة بسعر منخفض نسبيا، حيث يتراوح سعره من 760 دولارا (12,100 جنيها مصريا تقريبا) إلى 1,000 دولار (16 ألف جنيه مصري تقريبا).



ويصدر حاسوب “ريدمي جي” Redmi G بشاشة بقياس 16,1 بوصة، بدقة 1080×1920 بيكسل، مع معدل تحديث عال 144 هرتز، وتغطية 100% من طيف الألوان sRGB، مع حواف ضيقة للغاية، وكاميرا أمامية على الحافة السفلية.

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وتقدم ريدمي Redmi 3 إصدارات من حاسوبها للألعاب “ريدمي جي” Redmi G، تختلف في مواصفات المعالج وبطاقة الجرافيك، وهي كالتالي:الإصدار الأول، ويعمل بمعالج إنتل Intel Core i5-10200H، وبطاقة جرافيك إنفيديا جيفورس Nvidia GeForce GTX 1650، بسعر 760 دولارا (12,100 جنيها مصريا تقريبا).الإصدار الثاني، ويعمل بمعالج إنتل Intel Core i5-10300H، وبطاقة جرافيك إنفيديا جيفورس Nvidia GeForce GTX 1650 Ti، بسعر 900 دولارا (14,350 جنيها مصريا تقريبا).الإصدار الثالث، ويعمل بمعالج إنتل Intel Core i7-1075H، وبطاقة جرافيك إنفيديا جيفورس Nvidia GeForce GTX 1650 Ti، بسعر 1000 دولار (16 ألف جنيه مصري تقريبا).وكما وعدت شاومي المستخدمين، فقد زودت حاسوب الألعاب “ريدمي جي” Redmi G بنظام تبريد متميز، يتكون من مروحتي تبريد كبيرتين و3 أنابيب لتبديد الحرارة، مع بطارية بقدرة 55 واط في الساعة.وحددت شاومي يوم 17 أغسطس الجاري موعدا لإطلاق حاسوب الألعاب “ريدمي جي” Redmi G في الصين، بعد فتح باب الحجز المسبق له بدءا من يوم الإعلان عنه.