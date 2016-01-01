

آبل ستوفر حزمة إشتراك تتضمن جميع خدماتها الأكثر شعبية هذا الخريف آبل ستوفر حزمة إشتراك تتضمن جميع خدماتها الأكثر شعبية هذا الخريف

الخدمات المتاحة عبر الإنترنت أصبحت على نحو متزايد تمثل جزءًا أكبر من عائدات آبل، وقد تتطلع شركة آبل إلى تقديم خطط تجميعية لخدماتها الرقمية الأكثر شيوعًا لعملائها بدءًا من هذا الخريف جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 12 Series.



ووفقا لتقرير جديد صدر مؤخرًا من وكالة الأنباء Bloomberg، تُعد آبل حزمة إشترك مُتدرجة تُدعى Apple One تشمل Apple Music و Apple Arcade و iCloud و +Apple TV، فضلا عن خدمة إشتراك جديدة موجهة للرياضيين. وتجدر الإشارة إلى أن ” Apple One ” هو الإسم الرمزي للمشروع، لذلك قد يتم تسمية المنتج النهائي بشكل مختلف.



إستنادًا إلى التقرير، سيكون هناك ما لا يقل عن أربع خطط بحيث ستتيح الخطة الأرخص إمكانية الوصول إلى Apple Music و +Apple TV، في حين ستضيف الخطة الثانية خدمة Apple Arcade إلى المزيج، والخطة الثالثة كل ما قيل سابقًا بالإضافة إلى +Apple News وكمية غير محددة من مساحة التخزين السحابية iCloud وتطبيق التمرين الجديد. وبحسب ما ورد، فإن تطبيق اللياقة البدنية الجديد والذي يحمل الإسم الرمزي ” Seymour ” سيوفر فصول إفتراضية للياقة البدنية على أجهزتك.

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الهدف النهائي لهذه الحزمة هو تقديم هذه الخدمات دفعة واحدة للمستخدمين بأسعار أكثر جاذبية مقارنة بالإشتراك في كل خدمة على حدة. وبالإضافة لى ذلك، ستكون الحزمة متوافقة مع نظام المشاركة مع العائلة Apple Family Sharing.التقرير ذكر أيضًا أن نظام iOS 14 سيكون قادرًا على تحديد خدمات آبل الأكثر إستخدامًا لديك وسيقترح عليك تلقائيًا إحدى الحزم.