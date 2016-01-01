جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

أخبار الكمبيوتر و الجوالأخبار الكمبيوتر والإنترنت › جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

صورة الخبر: جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب
جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

بعدما أجبرت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي أندرويد فى العالم على استخدام تطبيقها الرسمي DUO لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، لدرجة أن الهواتف الجديدة أصبح يحمل عليها ذاتيًا، ها هى تفكر فى إنهاء خدمته أو دمجه مع تطبيقها الجديد Meet.

والغريب أن شركة جوجل دائمًا ما تنحي تطبيقاتها جانبًا من أجل تطبيقات أجدد، وهو ما حدث عندما أخرجت تطبيق Allo من الخدمة تمامًا، من أجل إفصاح الطريق أمام DUO الجديد حينها فى يونيو 2019، وجعل الأخير الرسمي لمنصة أندرويد.

Google wants to kill Duo and integrate it into Meet
وبحسب "جي إس إم آرينا التقني"، تم تعيين خافيير سولتيرو، رئيس إدارة G Suite في Google، مسئولًا عن خدمات اتصالات المستهلكين فى مايو المنصرم.

ويعتقد خافيير أنه يجب أن يتم الدمح بين Duo وMeet، لتصبح خدمة Meet هي الوحيدة من جوجل لمكالمات الفيديو للمستخدمين والشركات.

ومن الواضح أن جوجل لم تحسم التوقيت الذى تنحي فيه Duo، الأمر الذى قد يستغرق حوالى عامين، أما بالنسبة لـ Meet سيحتوى على مميزات عدة كالتشفير من طرف إلى طرف، و المؤثرات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لقدرة الاتصال بالمستخدمين عبر رقم الهاتف العادي.

المصدر: صدى البلد

قد يعجبك أيضا...
loading...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91795

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
الأكثر مشاهدة
أحدث إعلانات الكمبيوتر
      إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

      هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager