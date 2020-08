جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب

بعدما أجبرت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي أندرويد فى العالم على استخدام تطبيقها الرسمي DUO لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، لدرجة أن الهواتف الجديدة أصبح يحمل عليها ذاتيًا، ها هى تفكر فى إنهاء خدمته أو دمجه مع تطبيقها الجديد Meet.



والغريب أن شركة جوجل دائمًا ما تنحي تطبيقاتها جانبًا من أجل تطبيقات أجدد، وهو ما حدث عندما أخرجت تطبيق Allo من الخدمة تمامًا، من أجل إفصاح الطريق أمام DUO الجديد حينها فى يونيو 2019، وجعل الأخير الرسمي لمنصة أندرويد.





وبحسب "جي إس إم آرينا التقني"، تم تعيين خافيير سولتيرو، رئيس إدارة G Suite في Google، مسئولًا عن خدمات اتصالات المستهلكين فى مايو المنصرم.

ويعتقد خافيير أنه يجب أن يتم الدمح بين Duo وMeet، لتصبح خدمة Meet هي الوحيدة من جوجل لمكالمات الفيديو للمستخدمين والشركات.ومن الواضح أن جوجل لم تحسم التوقيت الذى تنحي فيه Duo، الأمر الذى قد يستغرق حوالى عامين، أما بالنسبة لـ Meet سيحتوى على مميزات عدة كالتشفير من طرف إلى طرف، و المؤثرات ثلاثية الأبعاد، بالإضافة لقدرة الاتصال بالمستخدمين عبر رقم الهاتف العادي.