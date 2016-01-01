بعدما أجبرت شركة جوجل الأمريكية مستخدمي أندرويد فى العالم على استخدام تطبيقها الرسمي DUO لإجراء المكالمات الصوتية والفيديو، لدرجة أن الهواتف الجديدة أصبح يحمل عليها ذاتيًا، ها هى تفكر فى إنهاء خدمته أو دمجه مع تطبيقها الجديد Meet.
والغريب أن شركة جوجل دائمًا ما تنحي تطبيقاتها جانبًا من أجل تطبيقات أجدد، وهو ما حدث عندما أخرجت تطبيق Allo من الخدمة تمامًا، من أجل إفصاح الطريق أمام DUO الجديد حينها فى يونيو 2019، وجعل الأخير الرسمي لمنصة أندرويد.
Google wants to kill Duo and integrate it into Meet
وبحسب "جي إس إم آرينا التقني"، تم تعيين خافيير سولتيرو، رئيس إدارة G Suite في Google، مسئولًا عن خدمات اتصالات المستهلكين فى مايو المنصرم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على جوجل تفكر فى الاستغناء عن DUO لهذا السبب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق