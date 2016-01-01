

إنستجرام يعلن عن إجراءات جديدة للتعامل مع الحسابات المشبوهة إنستجرام يعلن عن إجراءات جديدة للتعامل مع الحسابات المشبوهة

يتخذ Instagram خطوات جديدة لاستئصال الروبوتات والحسابات الأخرى التي تحاول التلاعب بمنصته، وقالت الشركة إنها ستبدأ في مطالبة بعض المستخدمين بالتحقق من هوياتهم إذا اشتبهت في سلوك غير حقيقي محتمل.







يؤكد Instagram أن السياسة الجديدة لن تؤثر على معظم المستخدمين، لكنها ستستهدف الحسابات التي تبدو مشبوهة.

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كتبت الشركة: "يشمل ذلك الحسابات التي يُحتمل أن تشارك في سلوك غير أصيل منسق، أو عندمانرى غالبية متابعي شخص ما في بلد مختلف عن موقعهم، أو إذا وجدنا علامات على الأتمتة، مثل حسابات الروبوت".بموجب القواعد الجديدة، سيُطلب من هذه الحسابات التحقق من هويتها من خلال تقديم بطاقة هوية حكومية، إذا لم يفعلوا ذلك، فقد تقوم الشركة بتخفيض ترتيب مشاركاتهم في خلاصة Instagram أو تعطيلحساباتهم تمامًا.يأتي التغيير مع تكثيف Facebook و Instagram جهودهما لمحاربة المعلومات المضللة قبل انتخابات 2020، يمتلك فيسبوك بالفعل سياسة مماثلة تتطلب من بعض الأشخاص الذين يديرون صفحات شائعة التحقق من هوياتهم.وواجه إنستجرام على وجه الخصوص التدقيق في عدم القيام بما يكفي لمنع استخدام منصته للتدخل في الانتخابات.وجد تقرير صادر عن لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ حول التدخل في الانتخابات الروسية في عام 2016 أن Instagram كان الأداة الأكثر فاعلية التي يستخدمها الجيش الجمهوري الأيرلندي لإجراء حملة عمليات المعلومات.