

ابل تحذف لعبة Fortnite من متجر التطبيقات (Apple store) ابل تحذف لعبة Fortnite من متجر التطبيقات (Apple store)

أزالت Apple لعبة Fortnite الخاصة بشركة Epic Games من متجر التطبيقات بعد أن نفذ المطورون يوم الخميس نظام الدفع الخاص بهم داخل التطبيق والذي تجاوز رسوم Apple القياسية البالغة 30 بالمائة.



يمثل هذا القرار تصعيدًا كبيرًا في الخلاف بين Epic وواحد من أكثر أسواق برامج الأجهزة المحمولة هيمنة في العالم.



كما يأتي في وقت عصيب بشكل خاص بالنسبة لشركة Apple ، حيث يتعامل صانعوا iPhone مع مخاوف مكافحة الاحتكار بشأن تشغيل متجر التطبيقات والقواعد التي يفرضونها على بعض المطورين.

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نفذت Epic نظام الدفع الخاص بها في إصدار Android من Fortnite أيضًا، لكن Google لم تتخذ أي شكل من الإجراءات ولم تبالي بهذا الامر.وقالت شركة آبل في بيان لموقع The Verge إنها تخطط للعمل مع Epic لحل هذه الانتهاكات لكنها لا تنوي إنشاء "ترتيب خاص" للشركة. تنشر بوابة المصري اليوم بيان الشركة الكامل:اليوم، اتخذت Epic Games الخطوة المؤسفة بانتهاك إرشادات App Store التي يتم تطبيقها بالتساوي على كل المطورين والمصممين للحفاظ على المتجر آمنًا لمستخدمينا.ونتيجة لذلك، تمت إزالة تطبيق Fortnite من المتجر. قامت Epic بتمكين ميزة في تطبيقها لم تتم مراجعتها أو الموافقة عليها من قبل Apple ، وقد فعلوا ذلك بقصد صريح لانتهاك إرشادات متجر التطبيقات فيما يتعلق بالمدفوعات داخل التطبيق التي تنطبق على كل مطور يبيع سلعًا أو خدمات رقمية.تمتلك Epic تطبيقات على App Store لمدة عقد من الزمان، وقد استفادت من نظام App Store البيئي - بما في ذلك أدواتها واختباراتها وتوزيعها الذي توفره Apple لجميع المطورين.وافقت Epic بحرية على بنود وإرشادات App Store ويسعدنا أنهم أنشأوا مثل هذا النشاط التجاري الناجح على App Store. حقيقة أن اهتماماتهم التجارية تدفعهم الآن إلى الضغط من أجل ترتيب خاص لا يغير حقيقة أن هذه الإرشادات تخلق مجالًا متكافئًا لجميع المطورين وتجعل المتجر آمنًا لجميع المستخدمين. سنبذل قصارى جهدنا للعمل مع Epic لحل هذه الانتهاكات حتى يتمكنوا من إعادة Fortnite إلى App Store.يبدو أن نهج Epic مصمم لحث شركة Apple على الاستجابة، حيث أوضح استوديو Fortnite صراحة في تحديث iOS الجديد كيف أن استخدام نظام الدفع داخل التطبيق من Epic سيؤدي إلى أسعار أرخص. على سبيل المثال ، تبلغ تكلفة 1000 V-bucks ، وهو ما يعادل تقريبًا 10 دولارات في عملة Fortnite داخل اللعبة ، 7.99 دولارات فقط إذا كنت تستخدم الدفع المباشر Epic بدلاً من معالجة الدفع القياسية من Apple. عادةً، تبلغ تكلفة هذا المبلغ من العملة 9.99 دولارًا. تقول Epic ، في هذه الحالة ، يحتفظ العملاء بالمدخرات الإضافية ، وليس الشركة.