

دعماً للتحول الرقمي.. نهضة مصر تطلق حلولا تعليمية إلكترونية متكاملة دعماً للتحول الرقمي.. نهضة مصر تطلق حلولا تعليمية إلكترونية متكاملة

نظمت مجموعة نهضة مصر للنشر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر.



جاء ذلك في إطار سعي نهضة مصر على تطوير الوسائل التعليمية، و مواكبة توجه استراتيجية الجولة نحو النحو التحول الرقمي، ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف ال أندرويد.



وفي هذا الإطار، استعرضت المجموعة خلال المؤتمر تفاصيل تلك التحديثات المتكاملة، واهميتها، وتأثيرها على كل من الطالب، وولي الامر، والمعلم بما يساعد الطالب على استيعاب المادة التعليمية اخذاً في الاعتبار اختلاف قدرات كل طالب، كما انها تعزز مهارات التعلم الذاتي، والبحث، وتحفز استخدام الأدوات الدراسية المختلفة.

وأكدت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر خلال المؤتمر الصحفي قائلة: " نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطوراً غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحاً خاصة مع جائحة الكورونا، وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة."

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وأضافت: " بالنسبة للتحديثات التكنولوجية لسلسة الاضواء فهى اوضحت إنها تشمل؛ تقنية الكود الذكي الذي يطبق لأول مرة في مصر، حيث يعمل على ربط كتاب الأضواء بالتطبيق من خلال كود موجود بداخل الكتاب ليتمتع الطالب بخصائص جديدة مفعلة لصاحب الكتاب. ويعتمد تطبيق الأضواء بالأساس على مفهوم التعلم التكيفي عن طريق استخدام الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence. وتقوم هذه التقنية بتوفير عدد من الوظائف والخصائص بداخل التطبيق مثل خاصية "خطة المذاكرة الذكية" التي تساعد الطالب على تنظيم دراسته لتحقيق نتائج أفضل مع بذل مجهود أقل، كما توفر له تقارير عن معدل تحصيله ليضمن تماشى اداؤه مع جدول المنهج الوزاري. فضلاً عن ذلك، يقدم التطبيق ما يزيد عن 11 ألف فيديو تعليمي يساعد الطالب في فهم المادة التعليمية.هذا إلى جانب خاصية بنك الأسئلة والذي يضم ما يقرب من نصف مليون سؤال، والعديد من الامتحانات وأساليب التقييم التفاعلية تحدد بسهولة نقاط الضعف عند كل طالب للعمل على تقويتها. بالإضافة إلى عدد من البرامج الذكية التي تحلل مستوى الطالب، وترشح له ما يحتاجه من شرح، ومراجعات، وامتحانات تتناسب مع مستواه.كما يعتمد التطبيق بشكل كبير على تكنولوجيا، ومفهوم التعليم عن طريق استخدام فكرة التحفيز والألعاب Gamification، والذي يعتمد في الأساس على تحويل العملية التعليمية من قالبها القديم إلى قالب تحفيزي شيق يشجع الطالب على المذاكرة.ويأتي هذا التطبيق بتحديثاته الجديدة ليشكل طفرة تعليمية مختلفة تواكب التكنولوجيات المستخدمة عالمياً، ويعد من أهم خصائصه خدمة ولى الأمر والمعلم ، حيث يوفر مجموعة من التقارير بناءً على تحليل معلومات الطالب، وتجربته مع استخدام التطبيق، ليتمكنوا من متابعة مستوى أداء اطفالهم في جميع المواد، والتدخل لرفع مستواهم.