نظمت مجموعة نهضة مصر للنشر مؤتمراً صحفياً للإعلان عن أحدث الحلول التعليمية الإلكترونية التي تقدمها سلسلة الأضواء التعليمية لأول مرة في مصر.
جاء ذلك في إطار سعي نهضة مصر على تطوير الوسائل التعليمية، و مواكبة توجه استراتيجية الجولة نحو النحو التحول الرقمي، ومن ضمنها سلسلة الأضواء لتقديم تجربة متطورة تواكب العصر الحالي، وتدعم عملية التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، حيث شملت تلك التطورات عدة تحديثات بتطبيقها الإلكتروني، وتقديم الكود الذكي للربط بين الكتاب المطبوع وتطبيق الأضواء على تابلت وهواتف ال أندرويد.
وفي هذا الإطار، استعرضت المجموعة خلال المؤتمر تفاصيل تلك التحديثات المتكاملة، واهميتها، وتأثيرها على كل من الطالب، وولي الامر، والمعلم بما يساعد الطالب على استيعاب المادة التعليمية اخذاً في الاعتبار اختلاف قدرات كل طالب، كما انها تعزز مهارات التعلم الذاتي، والبحث، وتحفز استخدام الأدوات الدراسية المختلفة.
وأكدت داليا ابراهيم، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر خلال المؤتمر الصحفي قائلة: " نرى أهمية وضرورة استخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات والتي يأتي على رأسها قطاع التعليم. فإن التوجه العالمي والمحلي بأسره يتجه نحو استخدام الأساليب التكنولوجية في التعليم، فاليوم نشهد تطوراً غير مسبوق في منظومة التعليم المصري، والتحول الكبير نحو التعليم الإلكتروني والتفاعلي الذي بات واضحاً خاصة مع جائحة الكورونا، وعليه، كان علينا البدء في مرحلة جديدة يقدم الأضواء من خلالها حلولا تعليمية للمرة الأولى في مصر، ومن ثم كان من الضروري تغيير شكل وهوية الأضواء لتتماشى مع روح الجيل الجديد ومع مفاهيم التعليم الحديثة."
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التعليقات على دعماً للتحول الرقمي.. نهضة مصر تطلق حلولا تعليمية إلكترونية متكاملة
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