

خبير: يجب توخي الحذر عند استخدام مواقع التعارف عبر الإنترنت خبير: يجب توخي الحذر عند استخدام مواقع التعارف عبر الإنترنت

تعتبر مواقع الإنترنت اليوم أكثر الوسائل التي يلجأ إليها البعض لبناء علاقات جديدة أو التعرف بأناس جدد، لكن الاستعمال الخاطئ لهذه المواقع قد تكون له عواقب غير مرغوب بها أحيانا.



وحول هذا الموضوع قال رئيس مركز الخبرة الرقمية في مؤسسة "روسكاتشيستفا" الروسية، أنطون كوكانوف: "لم يعد التعارف عبر الإنترنت أمرا غير لائق كما كان يعتبر سابقا، وهذا النوع من التعارف أصبح يحظى بشعبية كبيرة عند الكثير من الناس ومن مختلف الأعمار، في ظروف الاتصال الاجتماعي المحدودة أصبحت هذه الوسيلة من الوسائل الشائعة للعثور على شخص ما للتواصل معه وربما للدخول معه في علاقة معينة".



وأضاف الخبير "رغم كل ذلك يجب أن نتوخى الحذر عند استعمال مواقع التعارف عبر الإنترنت، كما هو الحال مع أي خدمة أخرى على الشبكة العنكبوتية، يجب ألا نفقد يقظتنا وانتباهنا لأن نسبة معينة من المستخدمين عديمي الضمير وغير المتوازنين ستكون موجودة دوما في مثل هذا النوع من الخدمات أو المواقع".

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وكوناكوف ليس أول خبير ينبه إلى ضرورة اتخاذ الحيطة والحذر عند استعمال مواقع التعارف عبر الإنترنت، فمنذ عامين تقريبا نبهت رئيسة لجنة العناية بشؤون الأسرة والمرأة في مجلس الدوما الروسي، تمارا بلينتيوف، من أن استعمال مثل هذه الخدمات "قد تكون له عواقبه السيئة أحيانا، فهناك العديد من ضعاف النفوس أو المحتالون يستغلون تلك التطبيقات لخداع الآخرين".