

3 إضافات مفيدة على كروم هتساعدك وتوفر وقتك 3 إضافات مفيدة على كروم هتساعدك وتوفر وقتك

إذا لاتزال تعمل من المنزل حتى الآن، فبالتأكيد قد تكون بحاجة إلى بعض الأدوات التى تساعدك على الإنتاج بشكل أفضل، وتنظيم وقتك، لذا عرض موقع Mashable الأمريكى عددا من الإضافات المجانية لمتصفح جوجل كروم، والتى يمكن أن تحدث فرقًا فى يوم عملك من خلال تحسين إنتاجيتك ورفاهيتك.



Momentum



تعد واحدة من الإضافات الشهيرة لمتصفح جوجل كروم، إذ يستخدمها أكثر من ثلاثة ملايين مستخدم، إذ تستبدل صفحة علامة التبويب الجديدة العادية بـ “لوحة معلومات شخصية” ، تعرض صورة مناظر طبيعية جميلة ، وقائمة مهام ، وطقس مخصص، وعروض أسعار ملهمة.

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فإذا كنت من النوع الذى يحب أن يركز على نفس وأن يأخذ نفسًا عميقًا ومهدئًا قبل أن بدء العمل، فإن Momentum يناسبك، إذ يوضح الفريق الذى يقف وراء الأداة أن الهدف من الامتداد هو إنشاء صفحة علامة تبويب جديدة تمنحك لحظة من الهدوء وتلهمك لتكون أكثر إنتاجية، إذ تحقق هذا الجزء الأخير من خلال سؤالك ما هو “تركيزك الرئيسي” كل يوم ، تذكير مفيد لإبقاء نفسك على المسار الصحيح.Zoom Schedulerشهدت خدمة Zoom زيادة هائلة فى عدد المستخدمين، وإذا كانت هذه هى المنصة التى تستخدمها شركتك للاجتماعات السحابة”، فأنت بحاجة إلى هذه الإضافة.تسمح إضافة Zoom Chrome لأى مستخدم بجدولة اجتماعات Zoom مباشرة من تقويم Google، وبضغطة زر، يمكنك بدء اجتماع فورى هناك مباشرة وبعد ذلك، أو تحديد موعد لاجتماع مستقبلى فى الوقت الذى يناسبك.بمجرد إعداد اجتماع Zoom ، يتم إرسال عنوان URL للاجتماع وأى معلومات أخرى قمت بإضافتها عبر دعوة تقويم Google حتى يتمكن الشخص أو الأشخاص الذين دعوتهم من الانضمام بضغطة واحدة.Nimbusتقوم إضافى Nimbus بالكثير من الأشياء المفيدة، إذ يستخدمها أكثر من مليون شخص على أساس يومى، إذ يساعدك بسرعة وسهولة على التقاط الصور ومقاطع الفيديو لشاشة الكمبيوتر.فإذا كنت تحاول التعاون عن بُعد مع زملائك أثناء العمل من المنزل، فقد يكون من الصعب جعل الأشخاص يفهمون التعليمات عبر الهاتف وحده، لذا تعد المرئيات جزءًا أساسيًا من شرح العمليات أو التعليمات، لذا تتيح لك Nimbus التقاط لقطات شاشة كاملة أو جزئية، كما يمكنك بعد ذلك استخدام الأداة لإضافة رسومات، مثل الأسهم والملصقات ومربعات النص وتمييز النص وطمس المناطق التى لا تريد حذفها قبل إرسالها إلى زميل عمل.وبالمثل ، يسمح لك Nimbus بتسجيل الفيديو من شاشتك، بحيث يمكنك بسهولة “إظهار” لشخص ما كيفية القيام بشيء ما دون الاضطرار إلى القلق بشأن إعدادات الوصول عن بُعد.