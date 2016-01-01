كوالكوم تمارس الضغط على الحكومة الأمريكية للسماح لها ببيع معالجاتها لشركة Huawei

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صورة الخبر: كوالكوم تمارس الضغط على الحكومة الأمريكية للسماح لها ببيع معالجاتها لشركة Huawei
كوالكوم تمارس الضغط على الحكومة الأمريكية للسماح لها ببيع معالجاتها لشركة Huawei

بسبب العقوبات المفروضة عليها من قبل الحكومة الأمريكية، لا تستطيع شركة Huawei تصنيع المعالجات الخاصة بها، لذا فهي مضطرة إلى إستيراد المعالجات من الشركات الأخرى مثل MediaTek و Samsung و Qualcomm. حتى شركة Huawei قالت أن سلسلة هواتف Huawei Mate 40 Series قد تكون آخر الهواتف الذكية التي ستستخدم معالجات HiSilicon Kirin التابعة لشركة Huawei. لهذا السبب ترى كوالكوم أن هذه فرصة لبدء الضغط على الحكومة الأمريكية حتى تسمح لها بتصدير معالجاتها الخاصة لشركة Huawei.

تقول شركة كوالكوم في عرضها التقديمي أن Huawei ستتمكن في النهاية من الحصول على المعدات الخاصة بها لتصنيع هواتف 5G في المستقبل القريب، وبذلك، قد تسعى إلى شراكة مع شركات أخرى غير أمريكية مثل سامسونج و MediaTek. في الواقع، تشير الشائعات إلى أن شركة Huawei تبحث لتوقيع شراكة مع شركة MediaTek في العام 2020. في حالة إذا حدث ذلك بالفعل، فهذا يعني خسارة شركة كوالكوم لصفقة بقيمة 8 مليارات دولار سنويًا.

لقد عملت كلا الشركتين في الماضي وإستمروا في ذلك حيث تقدم كوالكوم معالجاتها المتوسطة والإقتصادية لبعض هواتف Huawei، ولكن لم تستخدم هذه الأخيرة معالجات كوالكوم في هواتفها الذكية الراقية والمتقدمة.

المصدر: موقع الكتروني

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