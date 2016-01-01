

تويتر يُظهر اختبار مباشرة عدد اقتباسات التغريدات الخاصة بك تويتر يُظهر اختبار مباشرة عدد اقتباسات التغريدات الخاصة بك

يمضي موقع التدوين العالمي تويتر خطوة أخرى إلى الأمام في جهوده لمساعدتك في تتبع إعادة تغريد المقتبس.







أكد موقع التواصل الاجتماعي لـ The Verge، أنه يختبر نهجًا يضع هذه التهم مباشرة على التغريدات، وأعاد تسميتها من إعادات التغريد مع التعليقات إلى اقتباسات أكثر

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قابلية للفهم؛ إذا أضاف الأشخاص إدخالاتهم الخاصة إلى مشاركاتك بدلاً من مجرد تمرير الرسالة، فستعرف ذلك في وقت قصير.ولم تذكر الشركة ما إذا كانت تتوقع وصول الميزة على نطاق واسع أو متى تتوقعهذا لن يكون موجودًا لمجرد إضفاء الأنا الخاصة بك، بالطبع، يستكشف Twitter طرقًا لتحسين المحادثات والإشعارات، وقد يساعدك ذلك في تتبع الاقتباسات دون إرسال موجة من التنبيهات.قد تعود إلى Twitter في كثير من الأحيان إذا كنت تعلم أن إحدى التغريدات تولد الكثير من الضجة، أو ترد على شخص ما إذا كان يأخذ اقتباسًا خارج السياق.