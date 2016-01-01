

Minecraft الإصدار التعليمي متاح على أجهزة Chromebook Minecraft الإصدار التعليمي متاح على أجهزة Chromebook

قبل العام الدراسي الجديد الذي قد يشهد عدم دخول الطلاب إلى الفصل الدراسي الفعلي بالولايات المتحدة، تقدم Microsoft Minecraft الإصدار التعليمي إلى أجهزة Chromebook.







سيدعم إصدار نظام التشغيل Chrome

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من Minecraft الإصدار التعليمي، اللعب عبر الأنظمة الأساسية بين إصدارات Windows و iPad و Mac من اللعبة، بحيث تتاح للطلاب فرصة التواصل الاجتماعي والتعاون في المشاريع بغض النظر عن الجهاز الذي يستخدمونه.تقوم Microsoft أيضًا بتحديث البرنامج لإضافة 11 درسًا جديدًا من دروس STEM وعالمMinecraft لتعليم الطلاب عن النحل والتلقيح، تعد مكتبة خطة الدروس المحسنة وقدرات التعلم المميزة جزءًا من التحديث أيضًا.قالت الشركة إن أجهزة Chrome OS و iPad و Windows ستقوم بتثبيت التحديث تلقائيًا، ومع ذلك سيحتاج مستخدمو Mac إلى تنزيله يدويًا.المدارس التي تستخدم Minecraft الإصدار التعليمي، في فصولها الدراسية لن تقلق بشأن تغيير اشتراكها؛ ستضيف الشركة إصدار نظام التشغيل Chromeإلى تراخيص Microsoft 365 للتعليم.Minecraft: الإصدار التعليمي، متوفر منذ عام 2016، لذلك من المدهش معرفة أنه سيتوفر فقط على أجهزة Chromebook هذا العام.تهيمن منصة Google الحاسوبية على سوق التعليم، اعتبارًا من عام 2019، قالت الشركة إن هناك 30 مليون جهاز Chromebook قيد الاستخدام في المدارس على مستوى العالم.في عام 2018، مثلت أجهزة كروم بوك 60% من جميع أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية التي تم شراؤها للفصول الدراسية K-12 في الولايات المتحدة.الأمر المثير للاهتمام أيضًا في هذا الإصدار هو أنه يمنح مستخدمي Chrome OS طريقة رسمية لتثبيت Minecraft دون تحميل اللعبة على أجهزتهم.