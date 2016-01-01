

تطبيقاتأفضل تطبيقات مجانية لمعرفة مشكلة شبكات الواي فاي وإصلاحها تطبيقاتأفضل تطبيقات مجانية لمعرفة مشكلة شبكات الواي فاي وإصلاحها

أحيانا، يواجه الكثيرون مشكلات في شبكات الواي فاي WiFi، مثل بطء السرعة أو الانقطاع المتكرر أو فقدان الاتصال بالشبكة، دون التمكن من معرفة السبب وإصلاح العطل.



نقدم لك هنا أفضل تطبيقات مجانية يمكنها مساعدتك على اكتشاف مشكلات الواي فاي WiFi ومساعدتك على إصلاحها.



تطبيق Fing

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يقدم تطبيق Fing واجهة سهلة الاستخدام، يعرض التطبيق من خلالها الأجهزة المتصلة بشبكة الواي فاي الخاصة بك، وقوة الاتصال بها، إلى جانب اختبار سرعة الاتصال، وكذلك تأمين الشبكة، كما يساعد التطبيق في الكشف عن المتطفلين الذين يتصلون بشبكتك دون علمك.وتطبيق Fing متاح لأجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، ولأجهزة iOS عبر متجر تطبيقات أبل “آب ستور”.تطبيق WiFi Analyzerيتيح تطبيق WiFi Analyzer فحص شبكات الواي فاي، وقياس قوة الاتصال، مع الحفاظ على معايير الأمان والخصوصية.والتطبيق متاح لأجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي.تطبيق WiFi SweetSpotsيقدم التطبيق طريقة سهلة وبسيطة لقياس قوة إشارة شبكات الواي فاي في جميع أنحاء منزلك، حيث يسجل التطبيق سرعة الاتصال بالشبكة عند تشغيله والتنقل في أنحاء المنزل، وذلك لاختيار أفضل مكان للاتصال بالشبكة.والتطبيق متاح لأجهزة أندرويد عبر متجر جوجل بلاي، ولأجهزة iOS عبر متجر آب ستور.تطبيق Network Analyzerيوفر التطبيق أداوت متقدمة لفحص شبكات الواي فاي واكتشاف أعطالها ومشكلاتها، بما في ذلك الكشف عن الأجهزة المتصلة بالشبكة والمعلومات الأساسية والإعدادات الخاصة بها.