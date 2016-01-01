

فيسبوك يشكل مجموعة مالية للتركيز على المدفوعات فيسبوك يشكل مجموعة مالية للتركيز على المدفوعات

قرر فيسبوك التعمق في التجارة من خلال إنشاء مجموعة جديدة تركز على المدفوعات، وفقًا لـ Bloomberg، يطلق عليه F2 داخليًا اختصار لـ Facebook Financial، ويهدف إلى الاهتمام بجميع المشاريع المتعلقة بالدفع بما في ذلك Facebook Pay، وهو نظام التجارة الإلكترونية الخاص بالشركة.







قائد المجموعة هو ديفيد ماركوس، وهو أيضًا المؤسس المشارك لمشروع العملة المشفرة Libra الخاص بشركة Facebook.

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يقال إن المجموعة تضم مشاريع تجارية أخرى على Facebook مثل Novi المعروفة سابقًا باسم Calibra، وهي محفظة رقمية مصممة لـ Libra، وكذلك WhatsApp Pay، التي تم إطلاقها منذ بضعةأشهر في البرازيل.الفكرة هنا، وفقًا لـ Bloomberg، هي توحيد المدفوعات على منصات الشركة المختلفة مثل Instagram و Messenger و WhatsApp تحت سقف واحد.تعتقد الشركة أن تمكين مثل هذه المشتريات يجعل الإعلان أكثر قيمة، قال الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج إنه حريص جدًا على زيادة المعاملات داخل التطبيق.أضاف في إعلان أرباح حديث: "مع نمو المدفوعات عبر Messenger و WhatsApp، وبما أننا قادرون على نشر ذلك في أماكن أكثر، أعتقد أن هذا سينمو كإتجاهعلى الرغم من أن Libra لم تنطلق كعملة رقمية عالمية كما كانت تأمل الشركة، إلا أن توحيد جميع أنظمة الدفع المتباينة للشركة تحت سقف واحد أمر منطقي.يعد Facebook Pay بالفعل مثالًا جيدًا على ذلك؛ ما عليك سوى ربطه ببطاقتك الائتمانية أو حساب PayPal، ويمكنك استخدامه لتبادل الأموال على Messenger و WhatsApp و Instagram.يتطلب طرح أنظمة الدفع في مختلف البلدان الحصول على موافقة الجهات التنظيمية، والتي كان لدى ماركوس خبرة بها خلال فترة عمله مع ليبرا.أخبر ماركوس بلومبرج أنه من المفيد أن يكون لديه هذه الخبرة في تنظيم الخدمات المالية في دوره الجديد، وقال : "في عالم الخدمات المالية، الأمر مختلف تمامًا عن شركات التكنولوجيا التقليدية غير الخاضعة للتنظيم".