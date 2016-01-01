توشيبا اليابانية تودع صناعة أجهزة اللاب توب للأبد

انضمت شركة Toshiba توشيبا إلى عمالقة صناعة الكمبيوتر الشخصي واللاب توب اليابانيين، الذين انسحبوا من صناعة الكمبيوتر في السوق العالمية، لتودع الصناعة بعد نجاح دام أكثر من 35 عاما.
وبحسب موقع Engadget التقنى فإن شركة Toshiba توشيبا باعات حصتها المتبقية، والبالغة 19.9 % في علامتها التجارية Dynabook لأجهزة اللاب توب إلى شركة Sharp لتنهى تاريخها في الصناعة.
وليس من المعروف تحديدا ما الذى دفع شركة توشيبا إلى إنهاء تاريخها، ولكن يبدو أن المنافسين مثل شركات آبل Apple و Dell و Lenovo تغلبوا أيضًا على توشيبا في صناعة اللاب توب باستخدام أجهزة لاب توب فائقة مثل سلسلة MacBook Air و XPS.
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