أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق لهذا السبب

أفاد باحثون في مجال الأمن الإلكترونى أن أكثر من مليار هاتف أندرويد Android عرضة للاختراق، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون.
وبحسب مجلة فوربس فإنه يمكن استغلال الثغرات الأمنية عندما يقوم الهاكرز أو المخترقون بتنزيل مقطع فيديو أو محتوى آخر يعرضه المعالج، كما يمكن أيضًا مهاجمة الهواتف عن طريق تثبيت تطبيقات ضارة لا تتطلب أذونات على الإطلاق.
وبسبب نقاط الضعف الموجودة في معالجات Snapdragon سناب دراجون من شركة كوالكوم، يمكن للمهاجمين مراقبة المواقع والاستماع إلى صوت مستخدمي الهواتف في الوقت الفعلي والتسلل إلى الصور ومقاطع الفيديو.
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