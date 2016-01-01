

أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق لهذا السبب أكثر من مليار هاتف أندرويد معرض للاختراق لهذا السبب

أفاد باحثون في مجال الأمن الإلكترونى أن أكثر من مليار هاتف أندرويد Android عرضة للاختراق، وأنها من الممكن أن تتحول إلى أدوات تجسس من خلال استغلال أكثر من 400 نقطة ضعف في معالج Snapdragon سناب دراجون.



وبحسب مجلة فوربس فإنه يمكن استغلال الثغرات الأمنية عندما يقوم الهاكرز أو المخترقون بتنزيل مقطع فيديو أو محتوى آخر يعرضه المعالج، كما يمكن أيضًا مهاجمة الهواتف عن طريق تثبيت تطبيقات ضارة لا تتطلب أذونات على الإطلاق.



وبسبب نقاط الضعف الموجودة في معالجات Snapdragon سناب دراجون من شركة كوالكوم، يمكن للمهاجمين مراقبة المواقع والاستماع إلى صوت مستخدمي الهواتف في الوقت الفعلي والتسلل إلى الصور ومقاطع الفيديو.

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ولا يتوقف الأمر عند ذلك ولكن تجعل الاختراقات أيضا الهاتف غير مستجيب تمامًا، وتؤدى إلى أعطال في الأداء والبطارية، كما يمكن إخفاء الثغرات والفيروسات حتى لا يمكن اختراقها.ومعالجات Snapdragon سناب دراجون هى المسئولة في معظم هواتف الأندرويد عن وحدة المعالجة المركزية ومعالج الرسومات، وتقوم بقدرات الشحن والفيديو والصوت والواقع المعزز ووظائف الوسائط المتعددة الأخرى، ويمكن لصانعي الهواتف أيضًا استخدام DSP لتشغيل التطبيقات المخصصة التي تتيح ميزات مخصصة.