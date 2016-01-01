

4 مميزات لا تعرفها عن بلاي ستيشن 5 تجعله يتفوق على أى جهاز آخر 4 مميزات لا تعرفها عن بلاي ستيشن 5 تجعله يتفوق على أى جهاز آخر

منذ عدة أشهر قليلة أعلنت شركة سوني Sony اليابانية، رسميا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، لتكشف عن تحفة فنية، هى جهاز PlayStation 5.



ومن أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم PlayStation 5 نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.



وبحسب موقع Tom's Guide فإن هى جهاز PlayStation 5 يتميز بأربعة ميزات عن أى جهاز جهاز ألعاب سواء أجهزة سونى السابقة أو إكس بوكس من مايكروسوفت.

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1- يحوى PlayStation 5 أو PS5، أكثر من 4000 لعبة والتى من أبرزها Kena: Bridge of Spirits و لعبة Village: Resident Evil .2-يقوم بتشغيل جميع ألعاب PlayStation 4 المنصة السابقة للألعاب، ولكن في نفس الوقت لا يمكن لأصحاب أجهزة PlayStation 4 لعب أى لعبة جديدة من على PlayStation 5 .3- تحسين متصفح الويبوقامت سونى بتحسين نسخة الويب الموجودة في جهاز PlayStation 5 جيث ستتيح للاعبين التواصل واللعب المباشر على شبكة الانترنت، واللعب عن طريق البث الحى وغيرها.4- ذراع التحكم الخاص بجهاز PlayStation 5، وكاميرا بدقة HD ، بالإضافة إلى سماعة لاسلكية بتصميم متناسق مع تصميم الجهاز، كما تشمل وحدة للتحكم عن بعد في الوسائط.