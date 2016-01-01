منذ عدة أشهر قليلة أعلنت شركة سوني Sony اليابانية، رسميا عن الجيل الخامس من منصة الألعاب التابعة لها PlayStation، لتكشف عن تحفة فنية، هى جهاز PlayStation 5.
ومن أبرز المميزات التى يتمتع بها جهاز بلاي ستيشن 5، أنه يحتوى نسخة المخصصة من معالج الثماني النوى من نوع AMD Zen 2 بتردد 3.5 جيجاهرتز، كما يضم PlayStation 5 نسخة مخصصة من معالج الرسومات AMD RDNA 2 مع قوة 10.28 تيرافلوب، والذي يستخدم ترددات متغيرة على كل من وحدة المعالجة المركزية ووحدة معالجة الرسومات.
وبحسب موقع Tom's Guide فإن هى جهاز PlayStation 5 يتميز بأربعة ميزات عن أى جهاز جهاز ألعاب سواء أجهزة سونى السابقة أو إكس بوكس من مايكروسوفت.
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التعليقات على 4 مميزات لا تعرفها عن بلاي ستيشن 5 تجعله يتفوق على أى جهاز آخر
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