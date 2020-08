تفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 تفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20

بين Samsung و Microsoft تطور التعاون بشكل كبير و انتقل ارتباط هواتف سامسونج بنظام ويندوز الى مرحلة جديدة تمامًا و ذلك بعد اطلاق هاتف Galaxy Note 20 في الخامس من اغسطس 2020. ففي المؤتمر تحدثت سامسونج عن تجديدات جديدة في التعاون بينها مايكروسوفت و اضافات جديدة لذلك. و لكن حتى تكون متابعًا للتعاون بشكل كامل دعني اتحدث عن علاقة اجهزة سامسونج بنظام ويندوز في هذا المقال





تطبيق Microsoft your Phone و اجهزة Samsung

تفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 1

في اجهزة سامسونج هذا التطبيق مدمج بالنظام بشكل افتراضي و عن طريق ضغطة بسيطة في اختصاره الخاص في الـQuick Toggles يمكنك ربط هاتفك بالكمبيوتر عن طريق هذا الكمبيوتر. من خلاله يمكنك عرض كل اشعارات الهاتف على الكمبيوتر. و كذلك الصور و الرسائل و القيام بمكالمات هاتفية عن طريق الكمبيوتر ايضًا مع امكانية عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر -خاصة بسامسونج فقط- و هذا هو اساس التعاون بين الشركتين. من خلال هذا التطبيق ايضًا و اجهزة سامسونج يمكنك مشاركة الحافظة بين الهاتف و الكمبيوتر. اي عندما تنسخ نصًا على الهاتف يمكنك لصقه على الكمبيوتر بسهولة. كل هذا من تطبيق your phone



ميزة Apps في Microsoft Your phone

تفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 2

الآن تطبيق Your phone يمكنه عرض شاشة الهاتف على الكمبيوتر. ماذا لو جعلناه يعرض شاشة “تطبيق” على الكمبيوتر. كأن تفتح تطبيق facebook على الهاتف لكن بدلًا من عرضه على الهاتف ستعرضه على الكمبيوتر. بذلك تفتح نافذة لكل تطبيق من هاتفك على الكمبيوتر. اي انك امام جهاز الكمبيوتر لن تحتاج للإمساك بهاتفك تقريبًا. و هذه اضافة بدأت مع اطلاق Galaxy Note 20 و قيد التطوير. انتظر صدورها لتجربتها. لكنها تجربة Multitask حقيقية. و بالطبع يمكنك تثبيت التطبيقات الخاصة بهاتفك في شريط المهام الخاص بويندوز و قائمة ابدأ بشكل طبيعيبرامج Microsoft و Samsungنقطة اخرى مهمة انه منذ فترة طويلة و برامج مايكروسوفت و برامج سامسونج مرتبطتان ببعضهما البعض. هواتف سامسونج تأتي محملة ببرامج مايكروسوفت كبرامج Office و Outlook و OneDrive و هذا منذ هواتف S6 تقريبًا. الآن في 2020 و مع Note 20 تطور الأمر فسامسونج ستربط برامجها ببرامج مايكروسوفت تحت بند واحد و هو “المزامنة” فعندك مثلًا تطبيق To do الخاص بمايكروسوفت يمكنك مزامنة كل المهام الخاصة بك من تطبيق سامسونج عليه. و هذا تلقائيًا فيمكنك عرض كل شئ من الكمبيوتر بكل سهولة و لكن ما لفت انتباهي هو المزامنة بين تطبيقات الملاحظاتSamsung Notes و Microsoft OneNoteتفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 3انا لا احب تطبيق الملاحظات الخاص بسامسونج لأنه غير منظم. ليس مثل OneNote. سامسونج يبدو انها تريد ان تجذب انتباهي فقد اعلنت انك يمكنك مزامنة ملاحظاتك بين التطبيقين مباشرة. اذا كتبت شيئًا على Samsung Notes سيتحول تلقائيًا الى OneNote في نفس اللحظة. و العكس كذلك. هذا مفيد لأني استعمل القلم كثيرًا خاصة في الملاحظات و الشاشة مغلقة. و استعمل تنظيم OneNote للكتابة. لكن هذه الميزة لم تصدر بعض و انا انتظرها لأرى كيف ستتعامل سامسونج مع هذا الأمر خاصة مع الكتابات بخط اليد بالقلم.XBox Gamepass على الهواتفتفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 4ميزة اخرى كبيرة هي امكانية استعمالك لإشتراك XBox Gamepass و استمتاعك بألعاب XBox المختلفة على هاتفك المحمول. هذه الميزة ايضًا تم الإعلان عنها في مؤتمر سامسونج الماضي. يمكنك ربط ذراع XBox بهاتفك المحمول. و تسجيل الدخول لحساب XBox الخاص بك و لعب كل الألعاب التي تحب من خلال الهاتف المحمول عن طريق هذه الميزة. الأمر اشبه بـGoogle Stadia ان سألتني. هذه الميزة حصرية لأجهزة سامسونج طبعًا لكن لم تعلن عن الأجهزة الداعمة كلها. هذه الميزة لم تنطلق بعد لكن وقت انطلاقها ستكون هناك اخبار عديدة لنتحدث حولهاGalaxy Tab S7 شاشة اخرى لجهاز الكمبيوترتفاصيل التعاون بين Microsoft و Samsung بعد Note 20 5هل تعلم انه يمكنك استعمال شاشة الـIPad كأنها شاشة اخرى لأجهزة Mac؟. نعم تقوم بتوصيل الأيباد بجهازك و يصبح شاشة تانية بكل سهولة بدون اي كابلات كلها توصيلات لاسلكية. هذا الأمر ممكن على جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S7 و هذا اجدد تعاون بين Microsoft و Samsung و تم الإعلان عنه في المؤتمر ايضًا. لكن لا معلومات حول هل ستتوفر على اجهزة اخرى من سامسونج ام لا. لكن ان توفرت فهي ميزة جيدة جدًا