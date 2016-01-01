«فيسبوك» تزيل حسابات تدعو لانتخاب ترامب في رومانيا

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صورة الخبر: «فيسبوك» تزيل حسابات تدعو لانتخاب ترامب في رومانيا
«فيسبوك» تزيل حسابات تدعو لانتخاب ترامب في رومانيا

أعلنت مجموعة فيسبوك الخميس تفكيك شبكة مكونة من 120 حسابا على موقعها وتطبيق انستغرام كانت تقوم بدعاية لصالح حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتدار من رومانيا.

وقالت الشركة إنها أزالت من المنصتين خلال يوليو أكثر من ألف حساب اعتبروا "مزيفين"؛ نظرا لسلوكياتهم الرامية إلى خداع الرأي العام حول نواياهم الحقيقية.

وصعّد عملاق التواصل الاجتماعي جهوده لمكافحة عمليات التضليل والتدخلات الخارجية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في 3 نوفمبر.

ويأتي هذا في ظل مخاوف حول حملات حكومية تهدف للتأثير على الانتخابات والرأي العام في دول أخرى عبر وسائل إعلام تخفي طبيعتها الحقيقية.

وسبق أن اتهمت أجهزة الاستخبارات الأميركية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية عام 2016، خاصة عبر الاستعانة بقراصنة إلكترونيين وتنظيم حملات مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي تهدف لخدمة دونالد ترامب والإضرار بغريمته الديموقراطية هيلاري كلينتون، ما تنفيه موسكو بشدة.

وتحدث مسؤولون في الاستخبارات في شباط فبراير عن تدخلات روسية جديدة في الحملة الرئاسية لانتخابات 2020 موجهة لخدمة ترامب، وذلك خلال جلسة استماع كان يفترض أن تبقى تفاصيلها سرية، لكنها سربت إلى الإعلام.

المصدر: الدستور

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