مايكروسوفت تمكن مستخدمي ويندوز من الاستفادة بتطبيقات أندرويد

أعلنت شركة مايكروسوفت عن مفاجأة سعيدة لمستخدمي أنظمة Windows 10، مشيرة إلى أنهم سيكونوا قادرين على استعمال تطبيقات أندرويد من حواسبهم.
وتبعا لمايكروسوفت فإن التحديث الجديد لتطبيق Your Phone سيمكن مستخدمي الحواسب العاملة بأنظمة Windows 10 من الاستفادة من ميزات تطبيقات أندرويد الموجودة في هواتفهم، عبر إقران الهواتف بالحواسب.
ومع هذا التحديث سيتمكن المستخدمون من صنع اختصارات لتطبيقات أندرويد الخاصة بهواتفهم ووضعها في قوائم الحاسب، وعبر الحاسب سيديرون تلك التطبيقات، وسيتمكون من إرسال الرسائل والصور، وكذلك إجراء واستقبال المكالمات التي ترد للتطبيقات.
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