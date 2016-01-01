كشفت دراسة أجرتها شركة TruePublic أن 83% من جيل الألفية من المراهقين، وأوئل مرحلة الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية، يفضلون استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، ولا يريدون تطبيقات بديلة له.
وبحسب موقع CNET التقنى فإن الدراسة تثبت أن غالبية المستخدمين لا يرغبون أيضًا في التحول إلى تطبيقات مثل Triller و Byte، ولا حتى ميزة Reels التى أطلقها تطبيق Instagram انستجرام، منذ أيام والتى تنافس تيك توك TikTok بشكل أساسى.
وشملت الدراسة 10 آلاف شخص، من مستخدمى تطبيق TikTok تيك توك ، والذين تتراوح الفئات العمرية لهم مابين المراهقة والشباب، وهم لفئة الرئيسية التى تشكل جمهور تيك توك في العالم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رغم تهديد ترامب بحظره .. 83% من الأمريكيين يفضلون تيك توك ولا يريدون بدائل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق