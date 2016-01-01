

جوجل تزيل 2596 قناة صينية على يوتيوب بسبب محتويات سياسية جوجل تزيل 2596 قناة صينية على يوتيوب بسبب محتويات سياسية

كشفت جوجل Google أن موقع يوتيوب YouTube أزال 2596 قناة مرتبطة بالصين، بسبب نشرها محتويات لأغراض تتعلق بالتأثير السياسي على المشاهدين.



وبحسب صحيفة الإندبندنت البريطانية فإن شركة جوجل المالكة لموقع يوتيوب أزالت الحسابات بين شهرى أبريل ويونيو كجزء من حملة لمكافحة المعلومات المضللة والأخبار الكاذبة على يوتيوب.



ونشرت جوجل في بيان تحليل مكافحة المعلومات المضللة والمحتوى المتعارض مع سياستها للربع الثاني من العام الحالى 2020 ، حيث شملت أيضا 19 قناة لها روابط لإيران و 86 قناة مرتبطة بروسيا.

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واحتوت هذه القنوات في معظم مضمونها محتوى غير مرغوب فيه وغير سياسي ، ولكن معظم القنوات الصينية التى تم حذفها كانت متعلقة بالمحتوى السياسي.أما القنوات الروسية والإيرانية فنشرت محتوى باللغات الإنجليزية والروسية والألمانية والفارسية حول استجابة الولايات المتحدة لفيروس كورونا ، وكذلك حول السياسة الأوروبية وأوكرانيا والولايات المتحدة وسوريا.