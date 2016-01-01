هاكرز صينيون يخترقون أكبر شركة معالجات في تايوان

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هاكرز صينيون يخترقون أكبر شركة معالجات في تايوان

اخترقت مجموعة من الهاكرز الصينيين أكبر شركة معالجات تايوانية، وسرقوا معلومات ووثائق خاصة بأسرار الصناعة منها سرقة الكود المصدري وأسرار تطوير البرامج الخاصة بالشركة.

وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن مجموعة الهاكرز الصينية السئولة عن الاختراق تعرف باسم Chimera، قامت بسرقة معلومات هائلة من الملكية الفكرية بشركة المعالجات التايوانية، كما قامت بسرقة تصميمات تلك المعالجات.

وهدد الهاكرز الصينيون الشركات التايوانية في العامين الماضيين سبع شركات معالجات لسرقة أسرار تجارية وتقنية خاصة بهذه الشركات، كما قاموا بالحصول على وثائق وبيانات مهمة للغاية.

وكشفت شركة CyCraft الاختراق الذى وصفته بأنه هجوم استراتيجي قائم يحاول التلاعب بمكانة تايوان وقوتها الاقتصادية، وتميزها في صناعة المعالجات، التى تشكل أهم مكونات الهواتف الذكية.

ومؤخرا، كشفت تقارير أنه تم اختراق أكثر من 20 جيجا بايت من البيانات الحساسة التى تحوى أسرارا تجارية، وبيانات داخلية خاصة بشركة Intel إنتل الأميركية الشهيرة لصناعة المعالجات، ونشرها على الإنترنت.

المصدر: صدى البلد

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