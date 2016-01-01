هاكرز صينيون يخترقون أكبر شركة معالجات في تايوان

اخترقت مجموعة من الهاكرز الصينيين أكبر شركة معالجات تايوانية، وسرقوا معلومات ووثائق خاصة بأسرار الصناعة منها سرقة الكود المصدري وأسرار تطوير البرامج الخاصة بالشركة.
وبحسب مجلة WIRED الأمريكية فإن مجموعة الهاكرز الصينية السئولة عن الاختراق تعرف باسم Chimera، قامت بسرقة معلومات هائلة من الملكية الفكرية بشركة المعالجات التايوانية، كما قامت بسرقة تصميمات تلك المعالجات.
وهدد الهاكرز الصينيون الشركات التايوانية في العامين الماضيين سبع شركات معالجات لسرقة أسرار تجارية وتقنية خاصة بهذه الشركات، كما قاموا بالحصول على وثائق وبيانات مهمة للغاية.
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